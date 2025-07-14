İktidara yakın isim Kabine revizyonu için yeni tarihi açıkladı

Uzun bir süredir Ankara kulislerinin gündeminde olan kabine revizyonu için dikkat çeken bir iddia daha ortaya atıldı. AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen TGRT Haber'in Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan kabine revizyonu için bu haftayı işaret etti.

Uzun bir süredir Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geniş kapsamlı bir kabine revizyonuna hazırlandığı konuşuluyordu.

Yazarlardan anketçilere kadar pek çok ismin yaptığı kabine revizyonu tahminlerine bir yenisi daha eklendi.

AK Parti'nin hafta sonunda Kızılcahamam'da düzenlenen 32'nci İstişare ve Değerlendirme kampının ardından ilk revizyon iddiası TGRT Haber'in Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan'dan geldi.

Sözcan "Kabine revizyonunun eylüle ertelendiğini söyleyenler de vardı. Ancak ben bu hafta içinde bazı hareketlilikler olabileceğine dair kulis bilgileri aldım" ifadelerini kullanırken "Bunlar kesin değil, kulis bilgileri bazen gerçekleşmeyebilir. Ama dikkat çekici duyumlar var." dedi.