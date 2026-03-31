İktidara yakın medyada Mehmet Şimşek depremi; MASAK'tan dikkat çeken açıklama

Ankara kulisleri AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinin Mehmet Şimşek manşetiyle hareketlendi! Yeni Şafak'ın "Cumhurbaşkanı'nın yetkisi bakana devrediliyor" iddiasına MASAK'tan yanıt geldi.

Daha önce de defalarca Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i hedef alan manşetleriyle dikkat çeken, AK Parti iktidarına olan yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi bugün yine bir Mehmet Şimşek manşetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Gazetenin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in hazırladığı kanun taslağıyla Cumhurbaşkanı’na ait "mal varlığı dondurma" yetkisini devralmak istediği yönündeki manşeti, başkentte "yetki krizi" tartışmalarını başlattı.

Yeni Şafak gazetesi, "Şimşek bu yetkiyi niye istiyor?" başlığıyla verdiği haberde, taslağın 15. maddesine dikkat çekti.

Haberde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının doğrudan bakanlıkça uygulanmasının, Cumhurbaşkanı’nın değerlendirme yapma imkanını ortadan kaldıracağı ve bu durumun Anayasa’ya aykırı olduğu öne sürüldü.

Habere göre, Bakan Şimşek Birleşmiş Milletler (BMGK) kararlarını hemen uygulayacağı için Cumhurbaşkanı'nın bu kararlar üzerinde değerlendirme yapma imkanı kalmayacak. Başkanlık sisteminde bu yetkinin Cumhurbaşkanı’nda olması gerektiği, bakanlara devrinin Anayasa’ya aykırı olduğu iddia edildi.

Yeni Şafak'ta yer alan bu haberin ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) bir açıklama yayınladı.

MASAK'tan yapılan açıklamada söz konusu değişikliğin bir "yetki gaspı" değil, uluslararası bir zorunluluk (FATF 5. Değerlendirme Turu) olduğunu vurgulandı.

MASAK'tan yapılan açıklama şöyle:

"Yeni Şafak gazetesinin bugün manşetten duyurduğu ve Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun koordinasyonunda halen devam etmekte olan FATF (Financial Action Task Force – Mali Eylem Görev Gücü) 5. Değerlendirme Turu sürecinin bir gereği olarak gündeme gelen kanun değişiklikleri ile ilgili haberde bahsedilen hususlarda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması zaruri olmuştur:

Terörizmin finansmanıyla mücadele ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi Bakanlığımızın en önemli öncelikleri arasında yer almaktadır. Bu kapsamdaki tedbirlerden “malvarlığı dondurma” uygulamaları, 6 ve 7 numaralı FATF Tavsiyeleri ile belirlenmiş olup, bu Tavsiyeler ülkelerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından alınan malvarlığı dondurma kararlarını gecikmeksizin, 24 saat içinde uygulamaya koymasını zorunlu tutmaktadır.

Uygulamada Sayın Cumhurbaşkanımızın ülke dışında olması gibi nedenlerle BMGK tarafından alınan malvarlığı dondurma kararlarının Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmesi bu süreden uzun zamanlarda gerçekleşebilmektedir.

Habere konu kanun değişikliği önerileri başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere ilgili kurumlarımızla görüş birliği içinde hazırlanmıştır.

TBMM’nin takdirinin bu yönde gerçekleşmesi halinde yürürlüğe girecek bu değişikliklerle Sayın Cumhurbaşkanımızın yetkisi hiçbir şekilde etkisiz hale getirilmemektedir. Çünkü Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından bahsedilen BMGK Kararlarına istinaden alınacak geçici malvarlığı dondurma kararları her halükarda Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlarla koordinasyon içinde gerçekleştirilecektir.

BMGK Kararının iç hukuka yansıtılmasında nihai karar her halükarda Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. Söz konusu düzenleme ile aciliyet kesp eden durumlarda, Ülkemiz finansal sisteminin ve kuruluşlarının terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı amacıyla istismar edilmelerinin önüne geçilmesi amacıyla, geçici olarak ve en önemlisi de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından konuya ilişkin nihai bir karar verilinceye kadar önleyici tedbir alınmasının önü açılmaktadır Bu sürecin hızlandırılması, ülkemizin uluslararası yükümlülüklerine ve taahhütlerine bağlılığının bir gereği ve göstergesidir."