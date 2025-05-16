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İktidarın yeni af düzenlemesi ortaya çıktı: 12 yıl ceza alana 9 ayda tahliye!

İktidarın yeni af düzenlemesi ortaya çıktı: 12 yıl ceza alana 9 ayda tahliye!
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AK Parti iktidarının üzerinde çalıştığı ve kamuoyunda "kısmi af yasası" olarak bilinen yeni infaz yasasının detayları ortaya çıktı. İktidarın masasındaki taslak metin ile birlikte 60 bine yakın suçluya tahliye yolunu açması bekleniyor...

Adalet Bakanlığı tarafından çalışmalarında son aşamaya gelinen Yargı Paketi infaz düzenlemesinin taslak metni ortaya çıktı. 

Now Haber'den Alican Uludağ'ın haberine göre, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sevk edilen yeni yargı paketi ile 55 bin mahkuma örtülü af getirilecek .

Taslak metnine ulaşılan düzenlemeye göre; infaz düzenlemesinden yararlanarak cezaevinden tahliye edilecekler arasında cinayet, yaralama, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, dolandırıcılık, hırsızlık, yağma, rüşvet ve uyuşturucu suçlarından hüküm giyen suçlular da yer alacak. 

Yaklaşık 55 bin kişiye örtülü af getiren düzenleme ile, 12 yıl ceza alan bir hükümlüye 9 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye yolu açılıyor. 

Yeni düzenleme, 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenmiş suçlar nedeniyle cezaevinde olan hükümlüleri kapsıyor. Düzenleme ile hükümlüler, kapalı cezaevinden 3 yıl erken açık cezaevine geçebilme hakkı elde edecek.

Düzenlemede en tartışmalı maddelerden biri ise cezasının 8'de 1'ini cezaevinde geçirenlerin tahliye edilecek olması. Bir başka deyişle, 12 yıl ceza alan bir hükümlü, iyi hal indirimi ve yeni infaz düzenlemesiyle yaklaşık 9 ay cezaevinde yattıktan sonra tahliye olacak. 

Düzenlemeden yararlanacak 55 bin kişi arasında ise  cinayet, yaralama, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, dolandırıcılık, hırsızlık, yağma, rüşvet ve uyuşturucu suçlarından tutuklu bulunan birçok kişi yer almakta. 

 

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Etiketler ak parti af yasası Yasa düzenleme yargı düzenlemesi ceza infaz
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