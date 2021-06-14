İl Sağlık Müdürlüğü'ndeki yolsuzluğun altından AK Partili isimler çıktı

Batman İl Sağlık Müdürlüğü'nde, Sağlık Bakanlığı müfettişleri, 6 ayda 3 milyon liralık yolsuzluk yapıldığını belirledi. Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, ''İl Müdür Yardımcılarının birisi AKP İl, diğeri de AKP İlçe Başkanının kardeşi. Bakanlık yöneticiler hakkında neden işlem yapmıyor?'' diye sordu.

Sağlık Bakanlığı müfettişleri, Batman İl Sağlık Müdürlüğü'nde personel maaşları ile ilgili usulsüzlük iddiaları üzerine 16 Haziran 2020 tarihinde soruşturma başlattı. İnceleme sonucunda hazırlanan rapor 6 Nisan 2021 tarihinde Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'na sunuldu. Müfettişler aynı zamanda elde ettikleri delillerle ilgili Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'na da suç duyurusunda bulundu.

Raporda, 23 mutemet ve memurun bazı personele bordro düzenlenmemesi gerektiği halde bordro düzenlediği, bazı personele hak ettiğinden fazla bordro düzenlediği, bazı personelin maaşından kesinti yaparak artık bakiye oluşturulduğu, bankaya gönderilen listelere kendi isimlerini ekleyerek haksız kazanç elde ettikleri ve bu yolla kamu zararına neden oldukları ifade edildi.

10 YILLIK ZARAR BİLİNMİYOR

Toplam 3 milyon 100 bin TL fazla paranın aktarıldığı kaydedilen raporda, zaman darlığı nedeniyle tüm ıslak imzalı bordrolar ve onlara yapılan ödemelerin kıyaslanmasının mümkün olmadığı kayda geçirildi. Mali işlemlerde 10 yıllık zaman aşımı olması sebebiyle 2019 yılının ilk altı aylık döneminin incelendiği belirtilen raporda söz konusu personelin görev yaptığı yıllara ait ödemelerin komisyon tarafından incelenmesi gerektiği ifade edildi.

'MÜDÜRLER, AK PARTİLİ YÖNETİCİLERİN KARDEŞLERİ'

Konuya ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi sunan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, ''Burada en önemli nokta ise, 23 mutemet ve memur aylarca usulsüz işlemlere imza atarken, yöneticilerin bu konuda bir inceleme yapmamış olması. Zaten raporda “Havuz hesap hareketlerinin müdürlük tarafından veya başka birimlerce istenerek kontrol edilmediği anlaşılmıştır” deniyor. Yani müfettiş raporuna göre, yöneticiler de sorumlu. Ancak, yöneticiler hakkında henüz bir işlem yok. Bu kişiler AK Parti’li kişilerin akrabası olduğu için mi işlem yapılmıyor. Sağlık Müdür yardımcılarından birisi AK Parti İlçe Başkanı Ali Ural’ın kardeşi Batman Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Hakkı Ural, diğeri de AK Parti İl Başkanı Akif Gür’ün kardeşi Batman Sağlık Hizmetleri Başkanı Atif Gür. Bize gelen bilgilere göre bir diğer vahim iddia da yolsuzluğa karıştığı tespit edilen bazı kişilerin, haksız şekilde elde ettikleri kazançları geri ödememelerine rağmen emekli edilmeleri. Bu kişileri kimler emekli etti, neden inceleme başlatılmadı? Sağlık Bakanlığı derhal bu soruların yanıtını verebilmek adına inceleme ve soruşturma başlatmalı” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet