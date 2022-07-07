İlaç fiyatlarına yüzde 40 zam geliyor

Zamla yatıp zamla kalkarken, yeni zammın ilk bilgisi gazeteci Fatih Portakal'dan geldi. Portakal, "İlaçlara yüzde 40 bu hafta içi ZAM geliyormuş" ifadelerini kullandı.

2021'in son çeyreğinden bu yana zamla yatıp zamla kalkan Türkiye yeni bir zammın arefesinde... Sırada bu sefer ilaçlar var. Gazeteci Fatih Portakal ilaç fiyatlarına bu hafta için yüksek oranda zam geleceğini duyurdu.

Portakal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında “Yeni bir zam haberi vereyim mi size? İlaçlara yüzde 40 bu hafta içi ZAM geliyormuş. Depolar eczanelere ilaç vermiyormuş.” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

ANKARA ECZACI ODASI BAŞKANI DA ZAM GELEBİLİR DEMİŞTİ

Yaşanan artışlardan dolayı da ilaç yokluğu yaşanıyor. Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, “Sağlık Bakanlığı’nın ilaçta yüzde 20 oranında fiyat artışı talebinin olduğu bilgisini aldık. Artış oranı yüzde 20’nin üzerinde de olabilir.” demişti.