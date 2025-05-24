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İlahiyat profesörü Tevrat'ta bahsedilen cennetin yerini açıkladı

İlahiyat profesörü Tevrat'ta bahsedilen cennetin yerini açıkladı
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Ege Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bekir Zakir Çoban, Pelin Çift'in programına konuk oldu. Çoban, Tevrat'ta cennet bahçesi olarak geçen Aden bahçesinin Adana olduğunu söyledi.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Pelin Çift ile Gündem Ötesi" programına konuk olan Prof. Dr. Bekir Zakir Çoban, cennetin yerinin Tevrat metinlerine göre yorumlandığında bugünkü Adana ve çevresi olabileceğini dile getirdi.

"ADEN BAHÇESİ İLE ADANA ARASINDA..."

Prof. Dr. Çoban, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Tevrat'ta cennet bahçesi olarak geçen Aden bahçesi ile Adana arasında etimolojik bir benzerlik var. Bu isim benzerliği, Adana'nın bu kutsal anlatımlarla bağlantılı olabileceğini düşündürüyor. Bahçede geçen dört ırmaktan ikisi Fırat ve Dicle, diğer ikisi ise Pişon ve Gihon. Bana göre, bu iki ırmak da Seyhan ve Ceyhan olabilir" ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Çoban'ın sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu. 

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Etiketler tevrat Pelin Çift ile Gündem Ötesi cennet bahçesi
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