İlahiyatçı Hayrettin Karaman: İktidara zarar verecekse doğruları söylemek caiz değildir

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Yeni Şafak yazarı ilahiyatçı Prof. Dr. Hayrettin Karaman hakkında flaş bir iddia ortaya attı.

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Yeni Şafak yazarı ilahiyatçı Prof. Dr. Hayrettin Karaman’ın muhafazakar camiada AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik eleştirilere karşı WhatsApp grupları üzerinden ‘iktidara zarar verecekse doğruları söylemek caizdir diyemem.’ uyarısı paylaştığını yazdı.

Akif Beki yazısında, “Cumhurbaşkanı giderken söyledi, Amerika dönüşü bizzat ilgilenmek suretiyle marketlerdeki fahiş fiyat zulmünün üstüne üstüne gidecek. Bu, zulmün mağduru millet de dişini sıkıp adaletin bize getirilmesini bekliyor demek değil mi? Yönetenler beklentinin farkında, yardımcı medyaları da bunu biliyor ama önceliği dünyaya veriyorlar ne hikmetse, ülkelerinden başlamıyorlar. İlahiyatçı Hayrettin Karaman Hoca da ‘yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla mücadele edip adaleti tesise önce bizden başlasanız’ diye iktidarı uyarmak yerine cemaati uyarıyor” diyerek şöyle devam etti:

“Cemaate hayrı zaten yok da… Böyle savunmak iktidara da iyilik değil, yanlışta ısrara teşvik ediyor. Tersini yapsa belki iktidar yanlışlarını düzeltecek, homurdanmayı ve şikayeti kesmesi için cemaati uyarmasına da gerek kalmayacak. Herkes kazanacak. Din de haksızlığa alet edilmeyecek.

“İKTİDARA ZARAR VERECEKSE…”

Fakat Hoca, şu tarz uyarılarını kah Yeni Şafak kah WhatsApp gruplarından sürdürüyor: “Bu iktidardan pek çok beklentiniz gerçekleşti, camiayı hayretle izliyorum, bak demedi demeyin, sonra Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olursunuz, iktidara zarar verecekse haksızlık ve yanlışlardan şikayetle doğruları söylemek caizdir diyemem.”

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