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  3. 21 Aralık 2018 11:55

İlahiyatçı İhsan Eliaçık serbest kaldı

Hakkındaki soruşturmayla ilgili ifade vermek için İstanbul Adliyesine giden fakat Batman'daki başka bir soruşturmadan yakalaması olduğu için gözaltına alınan yazar İhsan Eliaçık serbest bırakıldı.

İlahiyatçı İhsan Eliaçık serbest kaldı
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Yazar İhsan Eliaçık, hakkındaki bir soruşturmada ifade vermek için İstanbul Adliyesine gitti ama Batman'daki başka bir soruşturmadan dolayı yakalaması olduğu için gözaltına alındı.

İfadesini verdikten sonra Batman'daki soruşturma kapsamında da ifadesinin alınması için nöbetçi savcılığa götürülen Eliaçık, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi’nde (SEGBİS) yaşanan bir arızadan dolayı ifade veremedi.

İSTANBUL'DAN ÇIKMAMA YASAĞI VAR

İhsan Eliaçık daha önce “Silahlı terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası almıştı. Mahkeme Eliaçık'a adli kontrol uygulayarak İstanbul dışına çıkmama kararı vermişti.

Batman'daki bir soruşturmada ifade vermediği gerekçesiyle dün gözaltına alınan yazar İhsan Eliaçık geceyi adliyede geçirip ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade veren Eliaçık, çıkışta açıklama yaptı.

“Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla suçlandığını ifade eden Eliaçık, “Sosyal paylaşım sitelerinden yaptığım paylaşımlarda Cumhurbaşkanı'na hakaret kastım yoktu” dedi. Eliaçık'ın avukatı Seyhan Sayın da, “Müvekkilimin İstanbul dışına çıkış yasağı var. Hakkındaki soruşturmadan haberi olsa bile Batman'a gidemezdi” açıklamasında bulundu.

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