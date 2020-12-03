İlahiyatçıÖztürk, Kur'an ayetleri hakkındaki sözleri sonrası istifa etti

Öztürk, sosyal medya hesabından dekanlığa yönelik, "Emekliliğimi talep ediyorum. Bu konuda gereken işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ederim" ifadelerini içeren bir belge paylaştı.

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Öztürk, paylaşımına ilişkin değerlendirmesinde ise "Bugün itibariyle akademiye, akademisyenliğe ve ilahiyat alemine veda ediyorum. Artık yeter. Benden bu kadar" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU ?



Prof. Öztürk'ün sosyal medyada paylaşılan ve kesildiği savunulan videodaki ifadeleri tartışılmıştı.

Söz konusu videoda Öztürk'ün, "Kur'an 23 sene Velid bin Mugire aşağı Asbil Vahil yukarı deyip bütün kadrajını Hicaz-Taif-Medine'ye sıkıştırmış. İnsanlığa son söyleyeceği sözün çapı oradaki 3-5 lavuk müşrik. Ve o müşriğe Kur'an'da öyle küfürler var ki. Hem ‘kel’ hem ‘fodul' ve 'piç' ifadesi kullanılıyor. Bu Allah dili olabilir mi? İnsani dil olamaz mı? Olabilir. Yanmış canı. Feverandır. Olabilir" ifadeleri duyuluyor.

İFADELERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ



Muhafazakar camiada Öztürk’ün kullandığı ifadeler tepki çekti. Öztürk’ün ihraç edilmesini isteyen isimler sosyal medyada kampanya başlattı.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de söz konusu kampanyaya destek oldu Cübbeli, "Kur'ân'ın vahiy olduğunu inkâr eden Mustafa Öztürk'ün ilâhiyatta hâlâ çocuklarımızı zehirlemesine ne kadar daha göz yumacaksınız?" dedi.

Bazı isimler ise videonun kesildiğini savundu ve Öztürk'e destek oldu.