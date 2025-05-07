İlave TV'nin sahibi Arif Kocabıyık ''Cumhurbaşkanı'na hakaretten'' tutuklandı

Sokak röportajları ile tanınan İlave TV’nin sahibi Arif Kocabıyık "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı "Özellikle ‘sokak röportajı’ adı altında sokaklarda adeta terör estirilmektedir. Öyle ki mikrofonu kapan millete hakaret etme cüretini kendinde buluyor" açıklamasına ilişkin tartışmalar devam ederken 2023’teki genel seçimlerde Antalya’da İYİ Parti’den milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen, İlave TV’nin sahibi Arif Kocabıyık ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kocabıyık, bir sokak röportajında kendisine "soytarı" diyen bir kişiye "Soytarı senin gibilere denir. Soytarı arıyorsan kendine bak. Soytarı Saray’dakine, Saray’dakini mutlu edene denir. Çakal" diyerek yanıt vermişti.

Emniyet'ten gözaltı açıklaması

Gözaltıyla ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Instagram sosyal medya platformunda 'ilavetv.07' kullanıcı\rumuzlu hesap yöneticisi A.K., bir röportaj sırasında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak kullandığı hakaret içerikli ifadeler nedeniyle, Antalya İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gözaltına alınmış, şahıs hakkında hukuki işlem başlatılmıştır" denildi.

Tutuklandı

Sosyal medyada yer alan röportajda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği suçlamasıyla Antalya’da gözaltına alınan Arif Kocabıyık, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan Kocabıyık, tutuklandı.

Erdoğan ne demişti ?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye Basın Federasyonu tarafından dün düzenlenen '10'uncu Anadolu Medya Ödülleri' töreninde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan "Eline bir mikrofon bir de kamera alanın kendini gazeteci ve muhabir olarak gördüğü bir ülkede yaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde şahit olduğumuz üzere, bu şahıslar özellikle sokak röportajı adı altında sokaklarda adeta terör estirmektedir. Öyle ki mikrofonu kapan, millete hakaret etme cüretini kendinde buluyor. Sorumlu yayıncılık ilkelerini zaten bir tarafta bıraktık. Bunları gözeten ve uygulayanların sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Halkın nabzı ölçülmek, hissiyatına tercüman olmak yerine, gerek provakatif sorularla gerekse sorunlu üslupla milletimiz açıkça tahrik ediliyor. İtibar suikastları ve hakaretler karşısında yargı harekete geçtiğinde ise bu sefer 'basın özgürlüğü' denilerek yaygara kopartılıyor. Bunun kabul edilebilir hiçbir yanı yoktur. Nasıl bir cübbe giyen hakim, savcı, avukat olmuyorsa; nasıl bir üniforma giyen polis ve asker kabul edilmiyorsa; nasıl her steteskop takana doktor demiyorsak, eline mikrofon ve kamera alıp sokağa çıkan herkes gazeteci değildir, basın mensubu değildir. Milleti provoke eden, halkı galeyana getiren hele hele insanımıza hakaret eden gazeteci olmaz. Olsa da ona gazeteci denmez. Para kazanmak, 3-5 tık daha fazla almak gibi bahaneleri asla geçerli mazeretler olarak göremiyoruz. Millete saygısı olmayanın yaptığı işe de saygısı olmaz. Gazetecilik mesleğinin itibarına da zarar veren bu sorunun üzerine önce basın mensuplarımız, sonra da ilgili kurumlarımız mutlaka gitmelidir" demişti.