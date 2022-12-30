İlber Ortaylı ''Çanakkale geçilmez sözünü Britanya Genelkurmayı söyledi''

Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Çanakkale'de büyük bir zafer kazanıldığını ve ‘Çanakkale geçilmez’ sözünün Britanya Genelkurmayı tarafından söylendiğini belirterek, "Asrın en büyük zırhlılarıyla Çanakkale geçilemedi, yenildiler. Türkler direndi. Üstüne kara harbine girdiler. Kara harbinde de yenildiler" dedi.

Çanakkale Savaşlarında cephe gerisinde menzil hastanesi olarak kullanılan ve günümüzde Edirne’nin Keşan ilçesinde kent müzesi olarak restore edilen eski hastane binasıyla ilgili hazırlanan ‘Siperin Ardı’ belgeselinin galası yapıldı. Selim Sesler Konferans ve Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen galaya, belgesele danışmanlık yapan Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Çanakkale’nin tarihte çeşitli yorumlara neden olduğunu ifade eden Ortaylı, “Şairin dediği gibi Çanakkale şehitlerini ‘bedrin aslanları ancak bu kadar şanlı idi’ dedi. Tabi çok mutaassıp bazı Müslümanlar ‘kantarın topuzunu kaçırdın’ dediler. Ben öyle düşünmüyorum. O zamanda öyle düşünmeyenler vardı. İslamiyet’in çok ağır darbeler yediği ve şayet yenilip gitseydik ancak egzotik bir dil olarak Müslümanların seyyar bir şekilde başka din grupları ve milliyetlerinin idaresinde yaşayacakları adeta bir nevi 2 bin yıllık sıkıntı çekecekleri bir devre girmiştik. Tabi Müslüman devletlerin Yahudi kavminin özgür bağları kadar kendilerine sahip olacaklarından da şüphem vardı. Çok idealist insanlar vardı. Ama her zaman olduğu gibi bir takım etnik vesileler tepecekti. Böyle bir felaket görülmedi. Bunu tek kişiye borçluyuz. Ve tek kişi anonim bir kişidir Türk askeri. Mehmetçik, buradan kalmıştır isim. Tek devlete borçluyuz Türklerin imparatorluğu, devamı Türk Cumhuriyeti. Bu lafta benim değildir. Son padişah Vahdettin’in kızı Sabiha Sultan’ındır. ‘O Türklerin imparatorluğuydu, bu da Türklerin cumhuriyetidir’ dedi” diye konuştu.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, 1915’teki savunma dolayısıyla Türk İmparatorluğu’nun kaybolduğu zannedilen savaşçı gücünün kaybolmadığının görüldüğünü dile getirerek, "Bu çok açıktır. Bugün bir takım Alman raporlarının ve medyasının yanlış ‘Gelibolu Savaşı’nı Almanya kazandı’ söylemi tamamen bir yalandır. Aslı, esası yoktur. Burayı Almanya’nın 19 bin askeri savunmuş. Tamamen ahlaksızca bir ifadedir. Öyle bir şey yok. Biz adil tarih yazmak ve konuşmak durumunda olan bir memleketiz. Çünkü biz imparatorluk insanlarıyız. İmparatorluk tebaaları idare ettikleri milletler hakkında hüküm verirken çok taraflı düşünmek zorundadırlar” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Çanakkale'de büyük bir zafer kazanıldığını söyledi. ‘Çanakkale geçilmez’ sözünün Britanya Genelkurmayı tarafından da söylendiğini kaydeden Ortaylı, "Asrın en büyük zırhlılarıyla Çanakkale geçilemedi, yenildiler. Türkler direndi. Üstüne kara harbine girdiler. Kara harbinde de yenildiler" dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ise bugün kentlerin sembolü niteliğindeki tarihi mekanların son derece önemli olduğunu belirtti. Tarihi binaların ihya edilmesinin önemli olduğunu ifade eden Alpaslan, "Türk tarihi açısından en önemli savaşlardan biri olan Çanakkale Savaşı'nda mücadele eden, yaralanan ve hayatını kaybeden atalarımıza, o büyük insanlara tedavi olmaları için mekan olmuş, bu hastane binasının restore edilerek ülkemize müze olarak kazandırılması son derece önemli ve kıymetlidir" diye konuştu.

Nadir Alpaslan, Çanakkale Savaşlarında cephe gerisinde menzil hastanesi olarak kullanılan, bugün Keşan Kent Müzesi olarak ihya edilen eski hastane binasının müze olarak hizmet vereceğini ve müzenin açılmasıyla bölgeye turizm açısından önemli kakılar sağlayacağını dile getirerek, "İnşallah bölgeye daha çok yerli ve yabancı insanın ziyaret etmesine sebebiyet verecek. Tarihimizde çok önemli fonksiyon gören bu hastanemizin tekrar ihya edilip kent müzesi hizmete açılması son derece önemli. İnşallah en kısa zamanda müzemizin açılışını hep beraber gerçekleştiririz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ‘Siperin Ardı’ belgeseli izlendi. Gösterimin sonunda Bakan Yardımcısı Alpaslan ve Prof. Dr. Ortaylı’ya teşekkür plaketi takdim edildi.