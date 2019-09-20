İlber Ortaylı İstanbul'da defnedilmeyi reddetti

Pelin Batu’nun Biz10 TV Youtube kanalında yaptığı Batu Yakası programının ilk konuğu Tarihçi İlber Ortaylı oldu.

Ortaylı programda, yakında Avrupa’daki arşivleri incelemek için yakın zamanda uzun süreli bir yurt dışı hayali olduğunu açıkladı. Ortaylı, “Burada çok fırsat olmuyor, bir yandan kitap yazmam gerekiyor, bir yandan söyleşiler var konferanslara katılmam gerek ancak yakın zamanda gideceğim buralardan” dedi.

“RESTORASYON YAPANLARIN AMACI PARA KAZANMAK”

Ortaylı, Türkiye’de restorasyon yapanların restorasyon yapmayı bilmediklerini söyledi.

“Türkiye’de kötü restorasyon yok değil var. Ama bilmiyolar” diyen Ortaylı, “Geniş anlamda sorarsan onları bu gözle değerlendirmek fazla iyimserlik olur. Sen düşün ki bütün restorasyonları belirli bir yer yapıyorsa ve orası Türkiye’deki mimarı mirasın çok azını barındıran bir bölgeyse orada zaten gelişmenin, bilgi edinmenin mümkün olmadığını anlarsın” dedi.

“MEZARIM BUNLARLA AYNI MEMLEKETTE OLMAYACAK”

Ortaylı şehrine sahip çıkamayanlar diyerek eleştirdiği bir kesim İstanbullu’yu kast ederek “Senin burada mezarın var mı diyorlar. Çok şükür yok, olmayacak da! Şehrine sahip çıkamayan insanlarla aynı yerde ne mezarım olacak” diyerek sitem etti.