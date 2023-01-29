İlber Ortaylı rahat yaşamak için gereken parayı açıkladı

Ünlü tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türkiye'de rahat bir hayat sürmek için ayda 100 bin liranın yeterli olduğunu söyledi.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, KAFA TV YouTube kanalında, 'İlber Ortaylı ile Cahille Sohbeti Kestim' programında konuştu.

'Türkiye'de yaşamak için ne kadar kazanmalıyız?' sorusuna dikkat çeken açıklamalar yapan Ortaylı, "Ayda 100 bin lira yeter" dedi.

"AŞAĞISINDA SIKINTILAR BAŞLAR"

Ortaylı, "Bizim standartlarımızda bir yaşam için evin ve araban olacak. Ayda 100 bin lira yeter. Ama aşağısında sıkıntı başlar. Aşağısı orta sınıfa girersin, üst orta sınıf değil, orta sınıfa girersin. Hayat hiç o kadar kolay değil." diye konuştu.

Öte yandan Dilek Sabancı'nın "İnsanın iyi bir evi ve arabası olması lazım. Rahat yaşayabileceği kadar parası olmalı. Milyar dolarlar da değil yani milyon dolarlar da yetebilir. Bazı insanlara 1-2 milyon dolar da yetebilir. 50 milyon dolar, 100 milyon dolarınız olsa rahat yaşarsınız" demişti.

"İNANILMAZ BİR ŞEY"

Sabancı'nın o sözlerini değerlendiren Ortaylı, "50 milyonu küçümseyecek kadar iş olmuş yani. İnanılmaz bir şey" dedi.