  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İlber Ortaylı: Türkiye'nin Afganlara ihtiyacı var

İlber Ortaylı: Türkiye'nin Afganlara ihtiyacı var

Fatih Altaylı'nın programına konuk olan ünlü tarihçi İlber Ortaylı, Afgan göçmenlerle ilgili çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı.

Tarihçi İlber Ortaylı, Türkiye'nin Afgan göçmenlere ihtiyacı olduğunu söyleyerek Suriyeliler ile karıştırılmaması gerektiğini söyledi.

Habertürk'te Fatih Altaylı'nın gündeme ilişkin sorularını cevaplayan Ortaylı, Afgan göçmenlerle ilgili oldukça tartışılacak sözler söyledi. Afganistan'da Taliban rejiminin yeniden iktidara gelmesiyle birlikte Türkiye'ye kaçan Afganlılar'ın Suriyeliler'den farklı olduğunu savunan Ortaylı, Suriyeliler'in istihdam edildikleri alanlarla ilgili Türkiye'nin ihtiyacı olmadığını söyledi.

Türkiye'de köyden kente oluşan göç nedeniyle üretimde sorunlar yaşandığını belirten Ortaylı, özellikle taşrada Afganlara ihtiyaç olduğunu anlattı. Ortaylı, Türkiye'nin demografisinin değişmeyeceğini ileri sürdü.

Etiketler ilber ortaylı habertürk fatih altaylı afgan göçmen
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bankalardan hükümete kredi resti
Binlerce memur alınacak... İşte Eylül ayı memur alımı ilanları
''AK Parti Gençlik Kolları besteledi'' denilen şarkı başkasının çıktı
Kabine'de ''sil baştan'' revizyon: ''Bakanlar değişiyor, iki yeni bakanlık kuruluyor!''
Filenin Sultanı Ebrar Karakurt'un vedası Instagram'ı salladı
Eşini döven caniye esnaftan meydan dayağı
WhatsApp'tan ''oh be'' dedirtecek son görülme güncellemesi
Çin'den mRNA koronavirüs aşısı kararı
Karısını babası ile yakalayan adam, ''Çocuklar babamdan'' demişti! DNA sonuçları açıklandı
Ücret karşılığı kadınları falakaya yatıran zanlının ifadesi ortaya çıktı