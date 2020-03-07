İlber Ortaylı'dan o milletvekiline: ''Biraz tarih öğrensin!''

Katerina’nın Osmanlı’yı 11 kez yendiğini iddia eden vekil, bu heykelin Türk heyetini rencide etmek için özellikle seçildiğini ima etti.

Halepli milletvekilinin söylemini değerlendiren Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, "O vekil saçmalamasın. Bu düzeysiz bir milliyetçilik. Kremlin’in her odasında, salonunda tarihi bir figür bulunur" dedi.

İlber Ortaylı şu ifadeleri kullandı;

“2’nci Katerina Osmanlı’yı 11 kere yenmedi. O vekil saçmalamasın. Biraz tarih öğrensin. Osmanlı ile iki kere harp ettiler. Kırım için de savaştılar. Küçük Kaynarca’da Osmanlı’yı yenmişti. Kırım ilhak edildi onun zamanında. Suriye vekili her şeyi bıraktı da şimdi bundan mı medet umuyor? ‘Şimdi de Putin yenecek, biz de mutlu olacağız mı?’ demek istiyor.

Kremlin’de her odada, her salonda tarihi bir şahsiyetin resmi, heykeli vardır. Tarihi antikalar vardır. Kremlin’in töresi böyle. Kalkıp da adam 2’nci Katerina’yla övünecek. Herife bak. Ne kadar düzeysiz bir milliyetçilik.

2’nci Katerina Avrupa kültürü almış bir Alman prensesi. Rusya’da ıslahatlar yaptı. Münevver insanlarla, edebiyatçılarla ahbaplık ediyor, mektuplaşıyor. Müzeler de kurdu. Ama ayaklanmalarda kendi milletini de ezdi. Bu vekilin attığı tweet, tekrar söylüyorum çok düzeysiz bir milliyetçilik. Önce oradaki insanların huzur ve refahını sağlasınlar...”

