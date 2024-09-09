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İlber Ortaylı'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama

İlber Ortaylı'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama
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Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan Türk tarihçi ve yazar İlber Ortaylı, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Bilecik Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenmesi planlanan sempozyum, İlber Ortaylı'nın sağlık sorunları nedeniyle iptal edildi.

Belediyenin yaptığı duyuruda, "Kurtuluş etkinlikleri kapsamında bu akşam, saat 19.00’da düzenlenmesi planlanan İlber Ortaylı ile Kurtuluş Sempozyumu, Prof. Dr. İlber Ortaylı hocamızın sağlık sorunları nedeniyle iptal edilmiştir. Tüm vatandaşlarımıza duyurulur" denildi.

Ortaylı'nın sağlık durumu, hayranları ve takipçileri arasında endişeye yol açarken, ünlü tarihçi durumu hakkında sosyal medyadan bir videolu açıklama yaptı.

Ortaylı açıklamasında, "Bir süredir tedavi görmekteyim. Bu tedavi bazı durumlarda sert reaksiyonlar gösterebiliyor. Yaklaşık bir iki hafta dinlenmem gerekecek. Umarım birkaç ay içinde yeniden toparlanmış olacağım" ifadelerini kullan

OdaTV.com

Etiketler ilber ortaylı sağlık durumu ilber ortaylı sağlık
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