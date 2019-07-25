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  3. 25 Temmuz 2019 17:34

İlber Ortaylı'nın o ismi elinden öpmesi sosyal medyayı salladı

Tarihçi-yazar İlber Ortaylı’nın imza gününe gelen Ömer Tuğrul İnançer’le karşılaşması ve İlber Ortaylı'nın Ömer Tuğrul İnançer'in elini öpmek istemesi sosyal medyayı salladı

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Sosyal medyada paylaşılan videoda, imza gününde kitaplarını imzaladığını gören Ortaylı, İnançer ve eşini görünce ayağa kalkıyor. İnançer’in elini öpmek isteyen Ortaylı’nın gösterdiği hürmet karşılıklı diyalogla devam ediyor.

‘HAMİLE KADIN SOKAĞA ÇIKMASIN’

Cerrahi Tarikatı’nın şeyhleri arasında anılan İnançer en son “Hamile kadının sokakta gezmesi uygun değil” sözleriyle büyük tepki çekmişti.

Gerici açıklamalarıyla dikkat çeken İnançer, “Çalışan kadın ben kocama muhtaç değilim deyip yuvasını dağıtıyor. Kocasına muhtaç değil ama elin adamının patronunun hizmetinde olmayı haysiyetine uygun buluyor” sözleriyle de biliniyor.

Öte yandan Ortaylı, 1947; İnançer, 1946 doğumlu.

NEDEN ÖPTÜ?

Ortaylı ve İnançer’in karşılıklı birbirlerinin ellerini öpmesi de Mevlevilik’in bir ritüeli. Mevlevilik’te karşılaşanlar, birbirlerinin elini baş parmağından aynı anda öperler.

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