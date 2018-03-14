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  3. 14 Mart 2018 15:06

İlçe Jandarma Komutanı FETÖ’den gözaltına alındı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda ilçe Jandarma Komutanının da aralandığı bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanı FETÖ’den gözaltına alındı
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FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik olarak Aydın merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda Kuyucak İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı E.E.’nin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında, örgütün TSK’daki kripto yapısının çökertilmesi amacıyla yapılan çalışmalarla belirlenen 11 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Aydın merkezli olarak Antalya, Diyarbakır, Isparta, Uşak ve İzmir illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında Kuyucak İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı E.E.’nin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

3 kişinin daha arandığı operasyon kapsamında gözaltına alınan askeri personeller arasında, örgütün sözde mahrem imamlarının da bulunduğu ifade edildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete getirildi.

İHA

kripto , tsk , fetö
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