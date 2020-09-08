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  3. 08 Eylül 2020 18:45

İletişim Başkanı Altun: Bu çağ dışı yaklaşımı şiddetle kınıyoruz

letişim Başkanı Fahrettin Altun, Yunan haber sitesinin, TRT muhabirine yaptığı ırkçı davranışı şiddetle kınadığını belirtti.

İletişim Başkanı Altun: Bu çağ dışı yaklaşımı şiddetle kınıyoruz
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Altun, geçen hafta Yunanistan'ın Meis Adası'nda görevli Anadolu Ajansı (AA) ekibinin kimlik bilgilerini paylaşan ırkçı Yunan haber sitesinin bu kez de TRT Haber muhabirinin bilgilerini yayınlamasına ilişkin, Twitter hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Altun, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bu çağ dışı yaklaşımı şiddetle kınıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvencesiyle muhabirlerimiz görevlerini yapmaya devam edecektir. Buna hiçbir faşist unsur engel olamaz."

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