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İletişim Başkanı Altun: ''Bu kepazeliklere bir son verin''

İletişim Başkanı Altun: ''Bu kepazeliklere bir son verin''
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CHP lideri Özel'in çağrılarını eleştiren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Gençleri kışkırtıp yarın utanacakları bu rezillikleri onlara yaşatmayın. Şiddeti, ahlaksızlığı, densizliği teşvik etmeyin. Bu kepazeliklere bir son verin" dedi.

İletişim Başkanı Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "İstanbul’daki protesto gösterilerinde bir kısım kendini bilmez ahlaksızın Sayın Cumhurbaşkanımıza, ahirete irtihal etmiş rahmetli annesine ve ailesine yönelik sarf ettiği hakaretleri şiddetle kınıyorum. Hiçbir izahati olmayan bu aşağılık hakaretlerin hesabı mutlaka sorulacaktır. Ağızlarından pislik saçan bu şeref yoksunlarını bu hakaretlere teşvik edenlerin de kimler olduğunu ve neye hizmet ettiklerini gayet iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Gençlerin kışkırtmamalarını söyleyen Altun, "Ahlaki sınır tanımayan bir grup densizin arkasına saklanıp Türk Milletinin kutsallarına, Türk Milletinin iradesiyle seçilmiş ve ülkemiz için gece gündüz çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bu hakaretleri ettiren o korkak şahıs ve grupları uyarıyoruz, milletin sabrıyla oynamayın. Gençleri kışkırtıp yarın utanacakları bu rezillikleri onlara yaşatmayın. Şiddeti, ahlaksızlığı, densizliği teşvik etmeyin. Bu kepazeliklere bir son verin" dedi.

Etiketler Cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı Fahrettin Altun
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