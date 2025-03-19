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İletişim Başkanı Altun: ''Cumhurbaşkanımıza akla ziyan iftiralar atılıyor!''

İletişim Başkanı Altun: ''Cumhurbaşkanımıza akla ziyan iftiralar atılıyor!''
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından

Sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Altun, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir dizi soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin ve diğer şüphelilerin gözaltına alınması kararı sonrası, başta anamuhalefet partisi yöneticileri olmak üzere birtakım mahfillerin siyasi ve ideolojik saiklerle soruşturmaların selametine halel getirme çabası içerisinde olduğunu görmekteyiz.

Başlatılan soruşturmanın içeriğine ve detaylarına hakim olmaksızın yapılan siyasi ve ideolojik değerlendirmeler arasında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik akla ziyan iftiralar atıldığına da şahit olmaktayız.

Yetkisini Türk Milleti adına kullanan yargı organlarımızın bağımsızlığına yönelik yıpratma amacı taşıdığı gibi Sayın Cumhurbaşkanımızı da töhmet altında bırakmayı amaçlayan bu tip çabaların karşısında dimdik durmayı ve bu ideolojik iftira kampanyalarına karşı Cumhurbaşkanımızın hukukunu korumayı sürdüreceğiz.

Bağımsız yargının vereceği her türlü kararın tüm kesimlerce saygıyla karşılanması gerektiği düşüncemizi yineliyor, bu süreçte İletişim Başkanlığı olarak dezenformasyonla mücadelemizi sürdüreceğimizi hatırlatmak istiyoruz.

Vatandaşlarımızın da teyit edilmemiş ve şüpheli içeriklere dikkatle yaklaşarak bu mücadeleye destek olmalarını, her zaman olduğu gibi resmi kurum ve yetkililerin açıklamalarına itibar etmelerini önemle rica ediyoruz." dedi. 

Etiketler Cumhurbaşkanımızın hukuku Fahrettin Altun iletişim başkanlığı iletişim başkanı
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