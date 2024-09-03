İletişim Başkanlığı açıkladı: Mısır Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek. Bu ziyarete dair ayrıntılar, İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamayla paylaşıldı.

12 yıllık aranın ardından Mısır'dan Türkiye'ye Cumhurbaşkanı düzeyinde önemli bir ziyaret gerçekleşecek. Bu bağlamda Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye'ye ziyarette bulunacak. Konuya ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi. ZİYARET GÜNDEMİ Yapılan açıklamada şu ifadelere verildi: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, 4 Eylül 2024 tarihinde ülkemize resmî ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında, Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Şubat 2024 tarihinde Kahire’ye gerçekleştirdiği ziyarette imzalanan Ortak Bildiri uyarınca yeniden yapılandırılan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin ilk toplantısı, iki ülke Cumhurbaşkanlarının riyasetlerinde icra edilecektir. Yapılan açıklamada şu ifadelere verildi: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, 4 Eylül 2024 tarihinde ülkemize resmî ziyaret gerçekleştirecektir.

Ziyaret kapsamında, Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Şubat 2024 tarihinde Kahire’ye gerçekleştirdiği ziyarette imzalanan Ortak Bildiri uyarınca yeniden yapılandırılan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin ilk toplantısı, iki ülke Cumhurbaşkanlarının riyasetlerinde icra edilecektir. Toplantı vesilesiyle, ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirmeye matuf muhtelif belgelerin imzalanması da gündemdedir.