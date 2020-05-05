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  3. 05 Mayıs 2020 22:45

İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısını paylaştı

İletişim Başkanlığıı, resmi Twitter hesabından, dünya genelindeki ülkelerin koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıklayan bir tablo paylaştı.

İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısını paylaştı
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Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 3 milyon 690 bini geçtiği, 255 bin 500'den den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 1 milyon 220 binden fazla kişinin iyileştiği belirtildi.


Türkiye'de şu ana kadar toplam 1 milyon 204 bin 421 test yapıldığı, 129 bin 491 koronavirüs vakası tespit edildiği, 3 bin 520 vatandaşın hayatını kaybettiği, 73 bin 285 hastanın iyileştiği ifade edildi.
Ülkelere göre, saat 22.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

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