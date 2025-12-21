İletişim Başkanlığı'na bütçe yetmedi! 11 ayda rekor harcama

Cumhurbaşkanlığı'na bağlı İletişim Başkanlığı, 6.1 milyar TL'lik bütçesi olmasına rağmen 11 ayda 6.6 milyar TL'lik harcama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 24 Temmuz 2018’de kurulan İletişim Başkanlığı’nın başına, o dönem İbni Haldun Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı ve Sabah gazetesi yazarı olan Fahrettin Altun getirilmişti.

Yedi yıl süren İletişim Başkanlığı görevinden 10 Temmuz 2025’te alınan Altun, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığı’na atandı.

Altun’un yerine ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığı görevine getirildi.

Ocak-Kasım 2025 döneminde, altı ayı Fahrettin Altun’un, beş ayı Burhanettin Duran’ın yönetiminde geçen İletişim Başkanlığı, kurum tarihinin en yüksek harcamasını yaptı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; kurum 510 milyon 50 bin TL tutarında ödenek üstü harcamaya imza attı.

BÜTÇE YETMEDİ

İletişim Başkanlığı’na 2025 yılı için 6 milyar 155 milyon 14 bin TL ödenek ayrılırken, temmuz ayında kullanılan 1 milyar 25 milyon 14 bin TL dahil olmak üzere Ocak-Kasım 2025 döneminde toplam 6 milyar 665 milyon 64 bin TL kaynak harcandı.

Ocak-Haziran 2025 döneminde kullanılan toplam 6,6 milyar TL’lik kaynağın aylara göre dağılımı da dikkat çekti.

Buna göre harcamalar Ocak-Şubat’ta 1 milyar 149 milyon TL, Mart-Nisan’da 1 milyar 41 milyon TL, Mayıs-Haziran’da 944 milyon TL, Temmuz-Ağustos’ta 1 milyar 454 milyon TL, Eylül-Ekim’de 1 milyar 142 milyon TL ve Kasım ayında 932 milyon TL olarak kaydedildi.

