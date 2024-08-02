  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İletişim Başkanlığı'ndan AYM açıklaması

İletişim Başkanlığı'ndan AYM açıklaması

İletişim Başkanlığı'ndan AYM açıklaması
Güncelleme:

İletişim Başkanlığı, AYM'nin internet sitesine herhangi bir erişim engeli getirilmediğini bildirdi. İnternet sitesine yoğunluk sebebiyle erişim sağlanamadığı öne sürülen açıklamada, AYM'nin sosyal medya hesaplarından kaldırılan karar duyurularına ise değinilmedi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) internet sitesinde yaşanan erişim sorununa yönelik bir açıklama yaptı.

Anayasa Mahkemesi'nin internet sitesinin erişime kapatılmasının söz konusu olmadığı ifadelerine yer verilen açıklamada, AYM'nin internet sitesine yaşanana erişim sorununun 'manipüle' edildiği savunuldu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, AYM'nin sosyal medya hesapları ve WhatsApp kanalından yaptığı, "İletişim Başkanlığının Basın Özgürlüğü ve İfade Özgürlüğüne Müdahale Etmesine İmkân Tanıyabilecek Kuralların İptali"ni içeren kararın neden silindiğine ilişkin ise herhangi bir açıklama yapmadı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, "Anayasa Mahkemesinin internet sitesi erişime kapatıldı" iddiası doğru değildir. Anayasa Mahkemesi'nin internet sitesinin erişime kapatılması söz konusu değildir. Bazı basın yayın organlarının da yoğunluk nedeniyle yaşanan bu sorunu, "Anayasa Mahkemesinin kararıyla" ilişkilendirmeye çalışarak manipülasyon yaptığı tespit edilmiştir. Anayasa Mahkemesinin Resmi Gazete'de yayımlanan 2020/88 esas sayılı kararının ardından internet trafiğindeki yoğunluk nedeniyle siteye bir süredir erişim sağlanamamaktadır."

AYM'NİN İNTERNET SİTESİNE ERİŞİM BİR SÜRE SAĞLANAMADI

Son dönemde AK Parti-MHP blokunun hedefinde olan Anayasa Mahkemesi’nin resmi internet sitesine bir süre erişim sağlanamadı.

AYM, sabah saatlerinde sosyal medya platformu "X" üzerinden yaptığı "İletişim Başkanlığının Basın Özgürlüğü ve İfade Özgürlüğüne Müdahale Etmesine İmkân Tanıyabilecek Kuralların İptali" paylaşımını daha sonra kaldırdı. AYM’nin WhatsApp kanalından yapılan paylaşım da silindi.

AYM'den konuya ilişkin yapılan açıklamada kararın erişime açık olduğu ancak internet trafiğindeki yoğunluk sebebiyle siteye erişim sağlanamadığı ifade edildi.

Saat 14.10 itibarıyla siteye erişim yeniden sağlanmaya başlandı.

 

Etiketler AYM anayasa mahkemesi iletişim başlanlığı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hafta sonu hava nasıl olacak ? Bakmadan plan yapmayın Hafta sonu hava nasıl olacak ? Bakmadan plan yapmayın İzmir'de vahşet: Bir 2 kızıyla birlikte bir anneyi ve bir erkeği öldürüp cesetleri parçalara böldü İzmir'de vahşet: Bir 2 kızıyla birlikte bir anneyi ve bir erkeği öldürüp cesetleri parçalara böldü Mısır'ın çığlık atan mumyasının sırrı çözüldü Mısır'ın çığlık atan mumyasının sırrı çözüldü SGK ve 13 bankadan emekliler için yeni adım SGK ve 13 bankadan emekliler için yeni adım Resmi Gazete'de yayımlandı: Yurt dışı çıkış harcı resmen zamlandı Resmi Gazete'de yayımlandı: Yurt dışı çıkış harcı resmen zamlandı İletişim Başkanı Altun'u engelleyen Instagram'a erişim engeli getirildi İletişim Başkanı Altun'u engelleyen Instagram'a erişim engeli getirildi ''AK Partili vekil İsrail'e kurşun geçirmez cam gönderiyor'' ''AK Partili vekil İsrail'e kurşun geçirmez cam gönderiyor'' Tüm bayraklar yarıya indirildi, 81 ildeki tüm camilerde gıyabi cenaze namazı kılınacak Tüm bayraklar yarıya indirildi, 81 ildeki tüm camilerde gıyabi cenaze namazı kılınacak Esenyurt'ta korkunç cinayet: Ölen 14, öldüren 15 yaşında... Esenyurt'ta korkunç cinayet: Ölen 14, öldüren 15 yaşında... Derin Mermerci’den Erdoğan ailesine ''sizi yanıltıyorlar'' mektubu Derin Mermerci’den Erdoğan ailesine ''sizi yanıltıyorlar'' mektubu
Erdoğan'a bir anket şoku daha: Artık ''en beğenilen siyasetçi'' değil Erdoğan'a bir anket şoku daha: Artık ''en beğenilen siyasetçi'' değil Soruyu Prof. Dr. Özgür Demirtaş yanıtladı: Malda mı kalmalı, nakit mi bulundurmalı ? Soruyu Prof. Dr. Özgür Demirtaş yanıtladı: Malda mı kalmalı, nakit mi bulundurmalı ? Eşinin 5 bileziğini satıp kendi işinin patronu oldu Eşinin 5 bileziğini satıp kendi işinin patronu oldu Kiracıdan ev sahibine bayıltan kafa Kiracıdan ev sahibine bayıltan kafa İnternet sitesine erişilemiyordu: AYM'den açıklama İnternet sitesine erişilemiyordu: AYM'den açıklama En düşük faizli konut kredisi veren banka değişti En düşük faizli konut kredisi veren banka değişti Temmuz ayında Türkiye'nin en çok satılan otomobiller belli oldu Temmuz ayında Türkiye'nin en çok satılan otomobiller belli oldu En düşük emekli aylığının fark ödemesi için tarih belli oldu En düşük emekli aylığının fark ödemesi için tarih belli oldu Türkiye'nin masmavi cenneti ikiye bölünüyor: Görüntüler korkunç Türkiye'nin masmavi cenneti ikiye bölünüyor: Görüntüler korkunç Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın güzeli fazla kilolarından kurtulup bambaşka biri oldu Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın güzeli fazla kilolarından kurtulup bambaşka biri oldu