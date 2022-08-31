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İlginç gelenek: Damadı vinçle sallandırıp altında oynadılar

Bursa'nın İznik ilçesinde ilginç bir gelenek kameralara yansıdı. Geleneğe göre düğün öncesi damadı vinç ile sallandırıp altında oynadılar.

Bursa'da düğün öncesi damadı vinç ile sallandırdılar. Arkadaşları ise damadın altında oyunlar oynadı. İznik ilçesinde ilginçler gelenekler devam ediyor. Son olarak damadın arkadaşları kiraladıkları vinç ile damadı iple sallandırdılar. Arkadaşları damadın altında çiftetelli oynarken zaman zamanda ayaklarından tutmaya çalıştılar. İlginç anlar ise cep telefon kamerasına yansıdı.

Etiketler vinç gelenek
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