Ilıcan cinayetinde karar çıktı: O isme yakalama kararı

Ankara’da, Mayıs 2018’de silahlı saldırı sonucu öldürülen iş insanı Ömer Faruk Ilıcan cinayetiyle ilgili, 5’i tutuklu 9 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, tutuksuz sanıklardan iş adamı Tarkan Kadooğlu’na, ‘kasten öldürmeye azmettirme’ suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Mahkeme, Kadooğlu için tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı. Mahkeme, sanıklardan Şemşettin Özden’e, ‘ağırlaştırılmış müebbet, sanıklar Abdurrahman Doğala, Mehmet Emin Bülbül ve Abdulbaki Kadooğlu’na müebbet hapis cezası verdi.

Ankara 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Şemşettin Özden, Abdulbaki Kadooğlu, Abdurrahman Doğala, Mehmet Emin Bülbül, Lukman Menek ve avukatları katılırken, tutuksuz sanıklar katılmadı. Tutuklu sanık ve avukatları ile tutuksuz sanıkların avukatları savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmalarını yapmalarının ardından mahkeme heyeti sanıklara son sözlerini sordu. Son sözlerin ardından kararını açıklayan mahkeme, tutuksuz sanık iş insanı Tarkan Kadooğlu’nu, ‘tasarlayarak kasten öldürmeye’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme cezadan indirime giderek cezası müebbet hapse çevirdi. Mahkeme, tutuklu sanıklar Şemsettin Özden, Abdurrahman Doğala, Mehmet Emin Bülbül ve Abdulbaki Kadooğlu’a, ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme bu sanıklardan Şemsettin Özden’in cezasından indirime gitmedi. Diğer 4 sanığın cezasında indirim uygulanarak müebbet hapse çevrildi. Mahkeme sanıklardan Şemsettin Özden ve Abdurrahman Doğala’ya ayrıcı ‘ateşli silahlar kanuna muhalefet’ suçundan 2’şer yıl hapis cezası verdi.

3 SANIK BERAAT ETTİ 1 SANIK YARDIM SUÇUNDAN CEZA ALDI

Mahkeme, tutuklu sanıklardan Lukman Menek’e, ‘tasarlayarak kasten öldürmeye yardım’ suçundan 15 yıl, ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan da 2 yıl 6 hapis cezası verdi. Tutuksuz sanıklar Burhan Alpaya, Şanser Kadooğlu ve Tarkan Boyraz’ı suçsuz bulan mahkeme, bu sanıkların beraatine hükmetti.

İŞ İNSANI TARKAN KADOOĞLU HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Mahkeme, müebbet hapis cezası verdiği iş insanı Tarkan Kadooğlu için tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartırken, ceza alan diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.