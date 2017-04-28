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  1. 28 Nisan 2017 21:53

İlk defa boynuzlu engerek yılanı yakalandı

Türkiye'nin birçok yerinde bulunan boynuzlu engerek yılanı Ordu'da ilk kez yakalandı.

İlk defa boynuzlu engerek yılanı yakalandı
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Türkiye'nin bir çok yerinde var ancak Ordu'da ilk kez yakalandı. Çift boynuzlu engerek yılanı şu anda ilaçlı ortamda muhafaza ediliyor.

Ordu’da yaban hayatında ilk kez boynuzlu engerek yılanına rastlandı.  Türkiye’nin birçok yerinde görülmesine rağmen Ordu’da ilk kez görülen bir metrelik boynuzlu engerek yılanı özel bir çalışma ile yakalandı. Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde ilaçlı ortamda muhafaza ediliyor.

Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri Ordu’da Latince ismi vipera ammodytes olarak bilinen zehirli boynuzlu engerek yılanına yılana ilk defa rastlandığını belirttiler.

İHA

engerek yılanı , ordu , boynuzlu