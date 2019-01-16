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  3. 16 Ocak 2019 18:27

İlk deprem sandılar ama...

Adıyaman'da etkili olan yağmura dayanamayan evin duvarları büyük bir gürültüyle yıkıldı.

İlk deprem sandılar ama...
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Adıyaman’da yağan yağmurlara dayanamayan bir evin duvarları büyük bir gürültü ile yıkılırken evde kimsenin olmaması büyük bir facianın yaşanmasını önledi.

Merkeze bağlı Hasancık köyünün Tepebaşı mezrasında yaşayan Abuzer Ödemiş’e ait iki katlı toprak evin duvarları gece saatlerinde şiddetli yağmura dayanamayarak yıkıldı. Evin mutfak, salon ve oturma odası bölümünde yaşanan yıkılma büyük bir korkuya neden olurken çevredekiler deprem olduğunu sandı. Olay esnasında evde kimsenin olmaması büyük bir facianın önüne geçti. Olay sonrası Adıyaman İl Jandarma ekipleri bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Evinin yıkıldığını gören engelli ev sahibi Abuzer Ödemiş ise gözyaşlarını tutamadı. 

Kalacak yerleri olmayan ve evleri kullanılamaz hale gelen Abuzer Ödemiş, maddi imkansızlıklardan dolayı soğuk kış gününde ne yapacaklarını düşündüklerini söyledi. 

İHA

yağmur , ev , yıkılma , duvar
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