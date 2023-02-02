İlk kez görenler şaştı kaldı: Muğla'da fotokapanla görüntülendi

Muğla’da ormanlık alanda nesli tehlike altında olan karakulakların görüntüleri fotokapanlara yansıdı.

Nesli tükenmekte olan Karakulak ve iki yavrusu Muğla’da bir ormanda fotokapan tarafından görüntülendi. Anbean kaydedilen o anlarda genellikle gece avlanan karakulağın ağır adımlarla, yavrularının ise arkasından koşarak ilerlediği gözlendi.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Fotokapan tarafından görüntülenen karakulaklar sosyal medya hesaplarında yoğun ilgi gördü. Karakulak ailesinin yavaş yavaş ilerlemesi gözlerden kaçmadı.