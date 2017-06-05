İlk kez sırtlan görüntülendi

Amanos Dağları'ndaki, Osmaniye'nin Zorkun Yaylası mevkiinde, Türkiye'de nadir görülen bir hayvan türü olan sırtlanın fotoğrafı çekildi.

Osmaniye Orman ve Su İşleri İl Şube Müdürlüğü görevlilerince Amanos Dağları'nda foto kapan yerleştirildi. Yaban hayvanı çeşitliliğini tespit etmek amacıyla gerçekleştirilen foto kapan çalışmaları neticesinde Amanos Dağları'ndaki Zorkun Yaylası mevkiinde, Türkiye'de nadir görülen sırtlan ilk kez saptandı. Bu türün, daha çok Afrika'da yaşamakla birlikte Asya'nın kimi yerlerinde de bulunan, büyük boylu, sırtı basık ve belkemiği kamburca, ayakları dört parmaklı, dişleri kemik parçalayabilecek denli güçlü, postu gri ya da kirli sarı ve esmer benekli, etçil, genellikle leşle beslenen bir hayvan türü olduğu kaydedildi.

2015 ve 2016 yıllarında gerçekleştirilen foto kapan çalışmalarında Osmaniye'de ilk kez görüntülenen yaban keçisi, kızıl geyik, kurt türlerine son olarak sırtlan da eklenmiş oldu. Tespit edilen mevki haricinde başka bölgelerde de sırtlan olabileceği ihtimaline karşı foto kapan çalışmalarına devam edileceği ve çalışmanın neticelerinin kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.