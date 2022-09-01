İlkay Akkaya'nın Mardin konseri iptal edildi

İlkay Akkaya'nın Mardin'de düzenlenecek olan konseri Valilik tarafından "Sanatçı ekibinde yer alan bazı şahısların PKK/KCK terör örgütü elebaşını övücü mahiyette faaliyetler gösterdiği" gerekçesiyle iptal edildi.

Ceyhan Kaymakamlığı'nın ardından Mardin Valiliği de İlkay Akkaya'nın kentte vereceği konseri iptal etti. İlkay Akkaya, Mardin konserinin iptal edildiğini bugün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu.

Akkaya'nın paylaşımı şöyle:

"Yasaklamalara biri daha eklendi ve belli ki çoğalacak. 34 yıl boyunca yüzlerce kez yaşadım bunu. Bulunduğum her sahnede yalnızca eşitliğin, adaletin, sevginin ve özgürlüğün şarkılarını söyledim. Bu duyguyu mümkün olan en geniş alana taşımaya çalıştım. Bundan sonra da böyle olacak. Bu benim yolum ve asla vazgeçmeyeceğim."

Kentte düzenlenecek İlkay Akkaya konserinin uygun görülmediğini bildiren ve Mardin Valisi Yardımcısı Abdullah Demirdağ'ın imzasını taşıyan yazıda ise, "Sanatçı ekibinde yer alan bazı şahısların PKK/KCK terör örgütü elebaşını övücü mahiyette faaliyetler gösterdiği, ulusal basın yayın organlarında yapılan araştırmalar neticesinde tespit edildiğinden, bahse konu konser etkinliğinin yapılması Valiliğimizce uygun görülmemiştir." ifadeleri kullanıldı.

CEYHAN KONSERİ DE İPTAL EDİLMİŞTİ

Ceyhan Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliği kapsamında planlanan İlkay Akkaya'nın konseri Ceyhan Kaymakamlığı tarafından iptal edilmişti. Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem iptal kararını sosyal medyadan "Üzgünüz" notuyla duyurmuş ve "İptal edilen konserlere bir yenisi daha eklendi. Ceyhan Kaymakamlığı'ndan tarafımıza yeni iletilen bilgilendirme yazısında gerekli izinlerin önceden alınmasına rağmen konserin genel güvenlik, kamu düzeni, emniyet ve asayiş yönünden uygun görülmeyerek iptal edildiği açıklanmıştır. İnsiyatifimiz dışında gelişen iptal nedeniyle Sn. İlkay Akkaya ve tüm Ceyhanlılarımızdan özür dileriz." ifadelerini kullanmıştı.