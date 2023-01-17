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İlker Başbuğ'un FETÖ davasından karar çıktı

İlker Başbuğ'un FETÖ davasından karar çıktı
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26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un yargılandığı hakaret davasında beraat kararı verildi.

26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un yargılandığı hakaret davasında karar çıktı.

Gazeteci Müyesser Yıldız sosyal medya hesabından Başbuğ'un FETÖ davasından beraat ettiğini duyurdu. 

"2009'da, askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan yasanın çıkarılmasında FETÖ'nün siyasi ayağının da araştırılmasını istediği için hakkında kamu görevlilerine hakaretten dava açılan 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un beraatine karar verildi" diyen Yıldız, savcının İlker Başbuğ'un yeterli, kesin ve inandırıcı delil bulunmaması nedeniyle beraati yönünde mütalaa verdiğini, Başbuğ'un avukatlarının da atılı eylemi işlemediğinin sabit olduğunu ifade ederek beraatini istediğini belirtti.

Etiketler İlker Başbuğ fetö dava fetö davası karar beraat
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