İlkokulda umre ödüllü bilgi yarışması

Dini yapıların okullarda düzenlediği etkinliklere bir yenisi daha eklendi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) daha önce okullarda, “Kuran ve Sünnet Bütünlüğü” konulu bilgi yarışması düzenlenmesine yönelik protokol imzaladığı Server Gençlik ve Spor Kulübü’ne bu kez de “Güzel Ahlak” temalı bilgi yarışması için izin verildi. Yarışmanın duyurusunu içeren broşürler okullara dağıtıldı.

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılabileceği yarışmanın ödülü, “Umre seyahati” olarak belirlendi.

Kadıköy Anadolu Lisesi’ndeki bir grup öğrencinin diğer öğrencileri dini sohbetlere götürmek için baskı kurduğu iddialarıyla yeniden kamuoyunun gündemine gelen dini vakıf ve dernekler, öğrencileri hedef alan bir başka etkinliğe daha imza attı. Kuruluş amacı, “İslam’ı sahih kaynaklara dayalı şekilde her yıl güncel meseleler ile bağdaştırarak insanları aydınlatmak” olarak açıklanan Server Gençlik ve Spor Kulübü ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik bir bilgi yarışması hazırladı. Dereceye girenlerin 2 bin 500 TL’nin yanı sıra umre seyahati ile “ödüllendirileceği” yarışma için okullara duyuru afişleri asıldı.

Türkçe ve Arapça olarak düzenlenecek yarışma için üç kategori belirlendi. İlkokul kategorisinde 12 yaşından küçük öğrencilerin, ortaokul kategorisinde 15 yaşından küçük öğrencilerin, lisede ise 20 yaşından küçük öğrencilerin yarışmaya katılabileceği bildirildi. Okulların dini vakıflarca kuşatıldığına dikkati çeken Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, eğitimci olmayan kişilerin okullarda faaliyet yürütmesinin hukuka aykırı olduğunu belirtti.

‘EĞİTİMCİ OLMAYAN KİŞİLER’

Aydoğan, yargı kararlarına rağmen öğrencilerin eğitim hakkının ihlal edildiğinin altını çizerek şunları söyledi:

“Kadıköy Anadolu Lisesi’nde öğrencilerimizin dini sohbetlere katılmaya zorlanması, Diyarbakır’ da Anadolu Gençlik Derneği (AGD) faaliyetlerine katılımına öğrencilerimizin teşvik edilmesi ve kişisel bilgilerinin toplanması, Kocaeli’nde ufka yolculuk adı altında ilkokuldan itibaren öğrencilerin umre gezisine gönderilmesi ve AGD ve Milli Gençlik Vakfı tarafından yarışmaların düzenlenmesi memleketin her yerinde yaygınlaştırılan tablonun özetidir. Geleceğimiz, eğitimci olmayan kişilere teslim edilmektedir.”



