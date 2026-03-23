  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İlkokuldan liseye kadar tüm okullarda aynı ders işlenecek

İlkokuldan liseye kadar tüm okullarda ''Finansal Okuryazarlık'' dersi işlenecek

Güncelleme:

Türkiye genelindeki tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde ''Finansal Okuryazarlık'' dersi işlenecek. Derste paranın yönetimi, tasarruf bilinci ve kaynakların etkili kullanımı gibi konular anlatılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), öğrencilerin dijital çağın finansal risklerine karşı korunması amacıyla dev bir projeyi hayata geçirdi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında tanımlanan "okuryazarlık becerileri" doğrultusunda, yarın tüm okullarda ilk ders saati "Finansal Okuryazarlık" dersine ayrılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin (TYMM) programlar arası bileşenleri arasında tanımlanan 'okuryazarlık becerileri' kapsamında, finansal okuryazarlık önemli bir beceri alanı olarak yer alıyor. Beceri temelli, bütüncül ve yaşamla ilişkili öğrenme yaklaşımı doğrultusunda finansal okuryazarlık; öğrencilerin bilinçli bireyler olarak yetişmelerine katkı sunan temel alanlardan biri olarak değerlendiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından TYMM ile uyumlu olarak öğrencilere yönelik Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve EBA Akademi; öğretmenler ile yöneticilere yönelik ise Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) platformlarına içerikler geliştiriliyor. Bu doğrultuda, Sermaye Piyasası Kurulu ile iş birliğiyle finansal okuryazarlık konusunda çalışmalar yürütülüyor. Yapılan çalışmalar doğrultusunda, tüm öğrencilerin finansal okuryazarlığa dair farkındalık ve bilinç düzeylerinin geliştirilmesi amacıyla yarın temel eğitim ve ortaöğretim kademesindeki tüm okullarda 1'inci ders saati, ortak şekilde finansal okuryazarlık dersi olarak işlenecek. Öğretmenin branşı fark etmeksizin ilkokul, ortaokul ve lise seviyeleri için hazırlanan ders planları ve materyalleri EBA üzerinden yayımlandı.

Yasa dışı bahis ve kumara farkındalık oluşturulacak

Dersin en dikkat çekici başlığı ise dijital dünyanın karanlık yüzü. Öğrencilere, teknolojik kolaylıkların yanı sıra kötü niyetli kişilerin kullandığı dolandırıcılık yöntemleri anlatılacak. Özellikle yasa dışı bahis ve sanal kumar gibi gençleri hedef alan tehlikelere karşı güçlü bir farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

EBA üzerinden erişim

Finansal okuryazarlık dersi ile teknolojinin ve dijital platformların günlük yaşamdaki ve finansal faaliyetlerdeki yerini fark etmeleri için öğrencilere rehberlik edilmesi hedefleniyor. Ders planları ve içeriklerine https://www.eba.gov.tr/dijital-teknolojiler adresinde yer alan 'finansal okuryazarlık' alanından erişilebilecek.

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Etiketler finansal okuryazarlık dersi meb okul Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli EBA finansal okuryazarlık
