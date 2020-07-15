  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 15 Temmuz 2020 10:50

İller Bankası, 22 taşınmazını daha satışa çıkardı

Yerel yönetimlere kentsel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla uluslararası standartlarda proje üretmek ve geliştirmek, kredi sağlamak, danışmanlık yapmak ve teknik destek vermek amacıyla kurulan İller Bankası (İLBANK), İstanbul, Ankara, Samsun ve Van’daki 22 taşınmazını daha satışa çıkardı.

İller Bankası, 22 taşınmazını daha satışa çıkardı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

181 bin 60 metrekarelik taşınmazlar için istenilen muhammen bedel toplamı da 641.7 milyon lira. Büyük bölümü konut ve ticaret alanı taşınmazların satışa çıkarılması tepki çekti. İhale 17 Temmuz saat 15.00’te İLBANK Genel Müdürlüğü’nde. 

Mustafa Çakır'ın Cumhuriyet'te yer alan haberine göre,  İLBANK’ın değerli taşınmazlarını satışa çıkarmasına TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi sert tepki gösterdi. Çok yüksek değerlere sahip bu taşınmazların ne amaçla satışa çıkarıldığının açıklanmadığına dikkat çeken şube, ekonomik krizin “halkın parsellerinin satışı ile” çözülemeyeceğini vurguladı. Şube, “Halkın parselleri satılık değildir” diyerek tepkisini dile getirdi.
 

Cumhuriyet

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
satış , taşınmaz , ilbank , iller bankası
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM