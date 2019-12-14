''İller Bankası da İBB’ye kredi vermiyor''

Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre İBB’nin 2020 yılı bütçe görüşmeleri sırasında söz alan Balyalı, kamu bankalarının İBB’ye yönelik kaynak sağlamama tutumunu İller Bankası’nın da benimsediğini belirtti.

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Kanuna göre, belediyelerin ‘finansal ihtiyaçlarını karşılamak’ İller Bankası’nın kuruluş amaçları arasında.

Son dönemde CHP’li belediyelerin kamu bankalarından kaynak edinmekte zorlandığı, Ankara, İstanbul ve Mersin gibi büyükşehir belediyelerinin projeleri için Avrupa’daki banka ve finans çevrelerinde finansman arayışına girdiği belirtilmişti.

Yurt dışından buldukları yatırım kredileriyle bir önceki İBB başkanı Mevlüt Uysal tarafından durdurulan sekiz metro hattının üçünü yeniden başlattıklarını hatırlatan Balyalı, kısa sürede diğer beş metro hattının inşaatlarının da başlatılacağını kaydetti.

Balyalı, İBB’nin yatırımları için imzaladığı kredi sözleşmelerini şöyle sıraladı:

* Katı atık yakma tesisi için yurt dışı bankalarla 320 milyon avroluk kredi sözleşmesi imzalandı.

* Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro hattı için Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası’dan (KTKB) toplam 175 milyon avroluk kredi anlaşması yapıldı.

* Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattına yönelik Fransa Kalkınma Ajansı’ndan (AFD) 86 milyon avroluk sözleşme karara bağlandı.

* Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli hattı için Deutsche Bank’tan 110 milyon avro kredi sözleşmeleri imzalandı ve projeler inşaat çalışmaları tekrar başlatıldı.