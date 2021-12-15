İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı: İşte vakalarının en çok arttığı 10 ilimiz!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı öncesinde Türkiye'nin illere göre haftalık vaka sayılarını gösteren güncel tabloyu açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı öncesinde Türkiye'nin illere göre haftalık vaka sayılarını gösteren güncel tabloyu açıkladı.
Bakan Koca'nın açıkladığı son tablolara göre, vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 269,58, Ankara'da 182,37, İzmir'de 69,58 oldu.
Vaka yoğunluğu en çok artan 10 il ise; Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Eskişehir, Artvin, Sinop, Denizli, Giresun, Gümüşhane.
Bakan Koca Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
27 Kasım-3 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında.
27 Kasım-3 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Eskişehir, Artvin, Sinop, Denizli, Giresun, Gümüşhane.
İşte Koca'nın açıkladığı tablolar:
27 Kasım-3 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/viWOygeX07— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 15, 2021
27 Kasım-3 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Eskişehir, Artvin, Sinop, Denizli, Giresun, Gümüşhane. pic.twitter.com/EoaUEW1e2D— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 15, 2021
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