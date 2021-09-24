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İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 11-17 Eylül tarihleri arasındaki illere göre vaka sayısını duyurdu.

11-17 EYLÜL ARASI İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI
Bakan Koca açıklamasında, "11-17 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın Twitter'dan paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, 11-17 Eylül'de Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 229,92, Ankara'da 343,08, İzmir'de 49,58 oldu.

EN ÇOK ARTIŞ OLAN İLLER
Bakan Koca, en çok vaka artışı yaşanan illeri de açıklayarak "11-17 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Kastamonu, Kırıkkale, Zonguldak, Tokat, Trabzon, Malatya, Yozgat, Düzce, Erzincan, Çorum! Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı, tedbirler şart." notunu düştü.

Etiketler vaka vaka sayısı korona
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