İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı: İşte il il son durum
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Temmuz arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı programını ne kadar kısa sürede tamamlayabilirsek o kadar kısa sürede salgın gündemi dışında kalırız.
SON 1 HAFTADA VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN İLLER
Bakan Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Giresun, Bingöl, Diyarbakır ve Kırıkkale. Aşı İle Toplumsal bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uymak zorundayız. Sevdiklerinizi tehlikeye atmayın." dedi.
Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Giresun, Bingöl, Diyarbakır ve Kırıkkale. Aşı İle Toplumsal bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uymak zorundayız. Sevdiklerinizi tehlikeye atmayın. pic.twitter.com/8LKN9y8hqw— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 22, 2021
İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı programını ne kadar kısa sürede tamamlayabilirsek o kadar kısa sürede salgın gündemi dışında kalırız. pic.twitter.com/IoOSIR3VRc— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 22, 2021
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