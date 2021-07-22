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İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı: İşte il il son durum

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı: İşte il il son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Temmuz arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı programını ne kadar kısa sürede tamamlayabilirsek o kadar kısa sürede salgın gündemi dışında kalırız.

SON 1 HAFTADA VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN İLLER
Bakan Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Giresun, Bingöl, Diyarbakır ve Kırıkkale. Aşı İle Toplumsal bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uymak zorundayız. Sevdiklerinizi tehlikeye atmayın." dedi.

Etiketler vaka vaka sayısı bakan koca haftalık vaka sayısı
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