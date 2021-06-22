İllere göre haftalık vaka sayısı haritası açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 51,27, Ankara'da 93,11, İzmir'de 25,99 oldu.

"NORMALLEŞMEYE ENGEL DEĞİL"

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da normalleşmeye engel değil. Aşı ile bitecek." ifadelerini kullandı.