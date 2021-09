Image Başka Sinema Ayvalık Film Festivali’nde KAV Yılın Yönetmeni ödül töreni yapıldı!

2 Eylül akşamı düzenlenen açılış töreniyle başlayan Başka Sinema Ayvalık Film Festivali, ikinci gününü geride bıraktı. Festivalin ikinci gününde Kariyo & Ababay Vakfı (KAV) Yılın Yönetmeni Ödülü töreni yapıldı. Tören, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, KAV başkanları Sami Kariyo ile Dürin Ababay ve sinema dünyasından pek çok ismin ve Ayvalık halkının katılımıyla gerçekleşti.

Festival kapsamında 2018 yılından bu yana verilen KAV Yılın Yönetmeni Ödülü hem bu yılın kazananı Çatlak filminin yönetmeni Fikret Reyhan’a, hem de geçen yıl ödüle Aşk, Büyü, Vs. filmiyle layık görülen ancak pandemi nedeniyle ödülünü alamayan Ümit Ünal adına Selen Uçer’e takdim edildi.

Sami Kariyo konuşmasına zor zamanlardan geçtiğimizin, ama yine de insanın her şeye alıştığının ve her şekilde yeniden ürettiğinin altını çizerek başladı ve “Şu an festivalde beraber oluşumuz bunun en önemli kanıtı, bizler yaşamı yeniden üretiyoruz. Bu festivale katkılarından dolayı Ayvalık Belediyesi’ne, seyircilerimize, Başka Sinema’ya, eşim Dürin Ababay’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum,” diye devam etti.

2020 KAV Yılın Yönetmeni Ödülü sahibi Ümit Ünal adına ödülü almak üzere sahneye çıkan filmin başrol oyuncularından Selen Uçer, “Bu ödülü Ümit adına almak çok gurur verici. Aslında ben sinemaya Ümit’le Anlat İstanbul filminde küçük bir rolle başladım. Sonra Arada filminde birlikteydik, şimdi de Reyhan rolüyle bana güvendi. Dostum ve yönetmenim olduğu için teşekkür ediyorum. Bu ödülü onun adına almaktan şeref duyuyorum, ortak yapımcımız Tayfur Aydın ve seti nedeniyle gelemeyen rol arkadaşım Ece Dizdar, Ayşenil Şamlıoğlu, Uygar Özçelik, bütün film ekibi adına Ümit’e, sizlere ve festivale çok teşekkür ediyorum,” dedi.

Glasgow’da olduğu için törene katılamayan Ümit Ünal, gönderdiği video mesajda emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti ve filminin festivalde gösterilmesinden büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Ardından bu yıl Selim Eyüboğlu, Esin Küçüktepepınar, Onur Saylak, Müge Turan ve Ümit Ünal’dan oluşan Danışma Kurulu tarafından belirlenen adaylar arasından KAV’ın seçtiği Yılın Yönetmeni Fikret Reyhan’a 100.000 TL değerindeki ödül çeki ve ödül heykelciği takdim edildi.

Fikret Reyhan, “Şu anda İzmir’de film çekiyoruz, İzmir’den buraya geldik ve setteki yorgunlukla buradaki coşkuyu görünce niye film yaptığımızın farkına vardım, inanılmaz bir ortam var burada. Çok zor bir dönemden geçiyoruz ve ben bizi sağaltacak yegâne şeyin sanat olduğunu düşünüyorum. Bu konuda Kariyo & Ababay Vakfı’na, festivale, belediye başkanına teşekkür ediyorum,” dedi.

Gece Çatlak ve Aşk, Büyü, Vs. filmlerinin gösterimiyle devam etti. Festivalde sinemaseverlerle buluşan günün diğer filmleri ise; Ev Hapsi / House Arrest, Memoria, Ateşle Yazmak / Writing With Fire ve Rosa’nın Düğünü / Rosa’s Wedding’di.

Günün Sohbeti: Zeynep Sayın “Aile, Özel Mülkiyet, Devlet”

Festival seçkisinde aile kurumunun öne çıktığı filmlerin dikkat çektiği bir yıl olmasından yola çıkarak akademisyen-yazar Zeynep Sayın “Aile, Özel Mülkiyet, Devlet” başlıklı bir sohbet gerçekleştirdi. Zeynep Sayın, Fatih Özgüven’in sunumunu yaptığı sohbete aileye dair tüm meselelerin aslında kılçıklı olduğu ve ailenin “başımıza gelen bir kaza” olduğu duygusunu paylaşarak başladı. Festivalde gösterimi yapılan Çatlak ile Dirlik Düzenlik filmlerinin aileye bakışına, Ingeborg Bachmann ve Lacan’a referanslarla sürdürdüğü konuşmasında Sayın, en başta dil sorununa dikkat çekerek yeni bir dil olmadan yeni bir dünya olmayacağının, bize aile tarafından öğretilen iktidar diline göre aile içi ilişkilerimizde mevzilendiğimizin ve kendi öz dilimiz gibi benimsediğimizin altını çizdi. Festival seçkisinde yer alan Çatlak ile Dirlik Düzenlik gibi aile temalı filmlerde de göreceğimiz gibi aile içerisinde özelimiz, mahremimiz dediğimiz şeylerin ne kadar kırılgan olduğunu, çatırdayabildiğini ve o noktada şiddet dilinin hepimize sirayet ettiğini söyleyen Sayın, özellikle geçmişte aile albümlerinin oluşturduğu imgelerden ve bu imgelerin toplandığı belleklerimizle geliştirdiğimiz aile, özel mülkiyet ve devlet bakışımıza dikkat çekti. Devletin en küçük birimi olan aile için yaşadığı toprakta var olan evin, aynı çatı altında birliktelik sağlamasından dolayı yarattığı özel mülkiyet duygusu ve tıpkı devlet gibi dirlik ve düzenlik içinde olması gerektiğini ancak bunun her an çatlamaya hazır olduğunu söyleyen Sayın, sohbete katılan konuklarla, kendi ailesi üzerine Ara Güler tarafından 1944 yılında çekildiğini tahmin ettiği 7 dakikalık kısa bir filmi de paylaştı.

Kültür için Alan işbirliğiyle gerçekleşen öğrenci atölyelerinin dünkü konukları ise kısa filmleri Disonans festival kapsamında gösterilecek yönetmen Ramin Matin ve yapımcı Emine Yıldırım’dı. AIMA’da düzenlenen atölyede, sinemaya başlama süreçlerinden, Türkiye’de filmcilerin bir şekilde filmlerinin yapımcısı olmak zorunda kaldığından, sinemaya olan tutkularından bahsederek sözlerine başlayan Yıldırım ve Matin, ilk filmleri Canavarlar Sofrası’nın yapım sürecine dair tecrübelerini öğrencilerle paylaştılar. Filmi bitirdikten sonra filmleri festivaller aracılığıyla izleyiciye ulaştırmanın zorluğunu, kalıplara uymayan, cesaret gerektiren işler yapıldığında yaşadıklarını anlatan Emine Yıldırım ve Ramin Matin, film yaparken yaşadıkları güçlükleri, kolaylıkları, aynı anda farklı projeler üzerinden çalışmanın avantajlarıyla dezavantajlarını ve sektördeki dayanışma ruhuna dair düşüncelerini genç sinemacılarla paylaştılar.

Festivalde Bugün

Festivalde gün 12.30’da Vural Sineması’nda 2040 yılında 21 yaşında olacak olan kızının umutlu bir gelecekle karşılaşması için harekete geçen yönetmen Damon Gameau'nun, gezegenimizi geliştirmek için yaptıklarını konu edinen 2040 filminin gösterimiyle başlayacak.

Yılın en dikkat çeken kısa metrajlılarından Büşra Bülbül’ün Çamaşır Suyu, Serhat Karaaslan’ın Suçlular, Irmak Karasu yönetmenliğindeki Mamaville, Aylin Kuryel’in Balkon ve Bizim Rüyalar ile Ramin Matin’in Disonans adlı filmleri ise 15.00’da Vural Sineması’nda izleyiciyle buluşacak. Ramin Matin, Emine Yıldırım ve Irmak Karasu gösterim sonrası izleyicilerin sorularını yanıtlamak üzere salonda olacak.

Michel Franco’nun 2021 Venedik Film Yarışması’nda Büyük Jüri Ödülü kazanan, militarizmin uzun gölgesinden bahseden ve sınıf ilişkilerinde adalet yerine merhametin nafileliğine Bunuelvari bir biçimde yaklaşan sert filmi Yeni Düzen / New Order 18.00’da, hükümete yönelik eleştirileri dolayısıyla iki seneye yakındır ev hapsinde tutulan Gogol Center Tiyatrosu yönetmeni Kirill Serebrennikov’un dönüş filmi Petrov Grip Oldu / Petrov’s Flu ise 20.00’da Vural Sineması’nda Sovyetlerin son günlerinden bugüne uzanan, masal ile kabus arası bir Rusya tarihini anlatan bir yapım olarak izleyiciyle buluşacak.

Amfityatro’da yarın saat 20.00’da “bir kurumsal ortamın gediklerinden nasıl faydalanılabilir?” fikri etrafında örülen, insanların borçlarını türlü yolla tahsil eden bir şirkette çalışanların kendi aralarındaki ilişkilerine ışık tutan İnsanlar İkiye Ayrılır, yönetmen Tunç Şahin, oyuncular Burcu Biricik, Nezaket Erden ve yapımcılar Ersan Çongar, Aslı Filiz ve senaryo editörü Derya Yanmış’ın katılımıyla gerçekleşecek.

Amfitiyatro’da 22.15 seansında ise Chloé Zhao imzalı, bu yıl En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu Oscarlarını kazanan, Frances McDormand’ın performansıyla büyülediği Nomadland gösterilecek.

“Buradan Nereye Gidiyoruz?” başlığı altında yer alan filmlerden yola çıkarak 16.30’da Kraft’ta “Süheyla Doğan ile İklim Krizi, Ekoloji ve Kadın Olmak” başlıklı bir söyleşi gerçekleşecek. Kazdağı Koruma Derneği başkanı, aynı zamanda Ekoloji Birliği eş sözcüsü ekofeminist Süheyla Doğan ağırlıkla ekofeminizm üzerine bir konuşma yapacak.

Festivalde Yarın

Vural Sineması’nda 12.30 seansında Anthony Hopkins’in başrolünde yer aldığı Florian Zeller imzalı Baba / The Father, 15.00 seansında Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi ile büyük övgü toplayan Céline Sciamma’nın filmi Küçük Anne / Petite Maman, 18.00 seansında Radu Jude’a 2021 Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı kazandıran Kaçık Porno / Bad Luck Banging or Loony Porn ve 20.00 seansında Alman yönetmen Dominik Graf imzalı Fabian veya Bok Yoluna Gitmek / Fabian - Going To The Dogs filmleri gösterilecek.

Amfitiyatro’da ise saat 20.00’de Nisan Dağ’ın senaryosunu yazıp yönettiği Bir Nefes Daha filminin gösterimi yapılacak. Film gösterimi yönetmen Nisan Dağ, yapımcı Müge Özen ve başrol oyuncuları Oktay Çubuk, Hayal Köseoğlu ve Eren Çiğdem’ın katılımıyla gerçekleşecek.

5 Eylül Pazar günü 22.15’te Amfitiyatro’daki son seansta ise Norveç sinemasının ilgiyle izlenen yönetmeni Joachim Trier’nin Dünyanın En Kötü İnsanı / The Worst Person in the World filmi gösterilecek.

Festival Biletleri

Tam: 30 TL

Öğrenci ve 65 Yaş Üstü: 20 TL (Girişte kimlik gösterilmesi gerekmektedir)

Biletler www.biletix.com üzerinden ek bir ücret ödemeden satın alınabilecek. Seanslardan yarım saat önce ilgili sinema gişesinden gösterilecek film için bilet almak mümkündür. Gişelerden ileri tarihli filmlere bilet satışı yapılmayacaktır.

Festivalimizde Covid-19 önlemleri uygulanmaktadır.

Festival gösterimleri boyunca hem açık hem kapalı alanda gösterimler süresince maske takılması zorunludur.

Gösterim ve etkinliklere katılabilmek için iki doz aşı olmuş olmak, son 180 gün içinde hastalığı geçirmiş olmak ya da son 48 saat içinde alınmış negatif PCR testi bulunması gereklidir.

Girişlerde HES kodu ve aşı kartı kontrolü yapılacaktır.