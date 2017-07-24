İmam da gözyaşlarını tutamadı ! Duygusal veda

Ege Denizi’nde geçen cuma günü saat 01.31 ’de meydana gelen Richter Ölçeği’ne göre 6.5 büyüklüğündeki depremde Yunanistan’ın İstanköy (Kos) Adası’nda hayatını kaybeden 39 yaşındaki Sinan Kurtoğlu’nun cenazesi İzmir’de gözyaşlarıyla toprağa verildi. Oğlunun tabutunun başında konuşan babası Ali Kurtoğlu, "Oğluma 39 sene ben çok iyi baktım. Bundan sonra Rabbim baksın. Oğlumla bir kez daha gurur duydum. Bu kadar çok seveni varmış" dedi. Kurtoğlu'nun cenaze namazını kıldıran ve kendi oğlu da 2 yıl önce ölen İmam Adem Uran da gözyaşlarına boğuldu.

Ege kıyılarını zarsan depremde, Yunanistan’ın İstanköy Adası’nda tarihi caminin minaresinin yıkılması sonucu hayatını kaybeden İzmirli işletmeci Sinan Kurtoğlu’nun cenazesi, dün ailesi tarafından alınıp feribotla Bodrum’a getirildi. Sinan Kurtoğlu’nun depremden iki gün önce doğum gününü kutladığı, Fethiye’ye tatile gittiği sonrasında da Kos Adası’na geçtiği öğrenildi.

Sinan Kurtoğlu için bugün de İzmir Bostanlı Beşikçioğlu Cami’nde ikindi vakti tören düzenlendi. Baba Ali Kurtoğlu, annesi Simin Kurtoğlu, kızkardeşi Canan Dereli taziyeleri kabul etti. Oldukça üzgün olan aileyi yakınları ve oğlunun arkadaşları ile Karşıyaka Belediye Başkanı CHP’li Hüseyin Mutlu Akpınar da yalnız bırakmadı. Akpınar, Sinan Kurtoğlu’nun pırıl pırıl bir insan olduğunu, belediye işçilerine işletmesinin bulunduğu sokakta çalışma yaptıkları sırasında ihtiyaçlarını karşıladığını çay demleyip ikram ettiğini anlattı.

İkindi vakti kılınan cenaze namazından sonra oğlunun tabutunun başında konuşan babası Ali Kurtoğlu, "Oğluma 39 sene ben çok iyi baktım. Bundan sonra Rabbim baksın. Oğlumla bir kez daha gurur duydum. Bu kadar çok seveni varmış" dedi.

2 YIL ÖNCE OĞLU ÖLEN İMAM GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kurtoğlu'nun cenaze namazını, 2 yıl önce genç yaşta geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden oğlunun cenaze namazını kıldıran Beşikçioğlu Camisi İmam Hatibi Adem Uran kıldırdı.

Uran, "Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın, mekanı cennet olsun." diyerek gözyaşı döktü.

Sinan Kurtoğlu’nun cenazesi, cenaze namazının ardındanDoğançay Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Sinan Kurtoğlu