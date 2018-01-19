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  3. 19 Ocak 2018 11:01

İmam hatip öğrencileri, kar duası için dağa çıktı

Sivas'ta uzun bir aradan sonra önceki yağan kara rağmen imam hatip öğrencileri, Kardeşler Tepesi mevkisine giderek 'kar duası' etti.

İmam hatip öğrencileri, kar duası için dağa çıktı
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Kentte önceki sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı, dün yerini yağmura terk etti. Yer yer yaklaşık 5 santimetreye ulaşan kar, yağmurun ardından eridi. Kar mutluluğu kısa süren Sivaslılar kar duasına çıktı. 

Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, Kadı Burhanettin Öğrenci Meclisi Projesi kapsamında Kardeşler Tepesi'nde 'kar duası' yaptı.

Otobüslerle Kardeşler Tepesi'ne giden öğrenciler, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından kar yağması ve kuraklığın sona ermesi için dua etti.

Sivas Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hacı Ömer Özdemir, Sivas'ta yaşanan kuraklığın kendilerini üzdüğünü belirtti.

Kar yağması için duaya çıktıklarını aktaran Özdemir, şunları söyledi:

"Kardeşler Tepesi'ne çıkarak Rabbimize dua ve niyazda bulunduk. İnşallah dualarımız kabul olur, memleketimiz bu kuraklığın pençesinden kurtulur. Memleketimize bol rahmet temenni ediyoruz. Bu programı daha önce planlamıştık. 2 gün öncesinde memleketin hiçbir yerinde kar yoktu, dün biraz kar yağdı ama memleketimizde bu kadar kar işe yaramaz, barajlarımız boş. Özellikle de yüksek dağlarda bu mevsimde en az yarım metre kar olması gerekirdi. Dün 5 santim kadar yağdı bugün o da eridi."
 
 
 

kar duası , imam hatip , öğrenciler
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