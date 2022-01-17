İmamdan skandal hilafet çağrısı: ''Geri istiyoruz arkadaş''

Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakçı, "Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş. İslam adına istiyoruz" diyerek hilafet çağrısı yaptı.

Ankara Melike Hatun Camii İmam Hatibi Halil Konakçı, Bursa'da bir camide verdiği vaazda hilafet çağrısı yaptı.

Konakçı, Sezen Aksu'nun "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli şarkısında geçen 'Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e' sözleri üzerinden Aksu'yu hedef aldığı konuşmasında, 98 yıl önce TBMM kararıyla kaldırılan hilafete işaret ederek "Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş. İslam adına istiyoruz" dedi.

Konakçı'nın konuşması şöyle:

"Söyleyin bana İslam'ın merkezi neresi? İslam'ın söz sahibi, makamı kim? Anladınız mı şimdi niye kaldırdılar, niye lağvettiler o makamı 100 yıl önce? Çıksın bir şarkıcı parçası Adem Aleyhisselam'a 'cahil' diyebilsin diye bu makamı kaldırdılar.

Eğer o makam bugün kaim olsaydı bir kimse bile bugün konuşup Allah'ın indinde imam bile olsa söz sahibi olamazdı. Allah o makamı geri getirsin bize. Bunun için çalışacağız. Ah İslam kaim olsaydı, ah bu dinin bir başı bir sahibi olsaydı... Bu dini sahipsiz bıraktılar, kafalarına göre at koşturmaya başladılar.

İşte o sahip olsaydı çıkıp da ne Hz. Meryem'e, ne Adem'e ne Havva'ya, ne Resullullah Aleyhisselam'a, ne şeriata, ne Kuran'a, ne başörtüsüne, ne çarşafa, ne sarığa, ne minareye kimse konuşamazdı. Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş. İslam adına istiyoruz."