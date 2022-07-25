İmamdan skandal sözler: ''Sokaklar kasap dükkanı gibi, et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor''

Türkiye'de kadınları hedef alan skandal sözlere yenileri eklendi. Daha önce Cumhuriyeti hedef alan bir imam bu sefer de kadınları hedef alıp demediğini bırakmadı.

Bundan daha önceki konuşmalarında Cumhuriyet'i ve laikliği hedef alan, Ankaralı imam Halil Konakçı, bu kez kadın-erkek eşitliği ile ilgili skandal ifadeler kullandı.

Konakçı, sosyal medyadan paylaştığı videoda "Bak sokaklar ne hale geldi! Kasap dükkanı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık" dedi.

İşte o skandal ifadeler:

'Bak sokaklar ne hale geldi! Kasap dükkanı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık. 100 yıl önce dedelerimizin yatak odasında göremediği kıyafetleri biz çarşıda pazarda plajda görüyoruz. Neden? Bu kadınların başında yok mu adamları abileri babaları kocaları? Geçtim helali haramı hadi buna inanmıyorsun. Tamam ateistsin, imanın zayıf... Ya hiç mi kıskanmıyorsun lan? Kızın, karın öyle sokağa çıkarken, video paylaşırken hiç mi vicdanın sızlamıyor? Benim aklım bu işi almıyor. Allah sonumuzu hayretsin.'