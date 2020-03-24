İmamdan şoke eden sözler: ''Pamuk yerine rakı şişesi...''



Denizli'de imamlık yaptığı öğrenilen Fettah K. adlı bir kişi sosyal medya hesabından tepki çeken bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medyanın gündemine oturan paylaşımda çirkin sözler sarf eden Fettah K. rakı içen vatandaşları hedef gösterdi.

Fettah K. Facebook hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"İmamlardan rahatsız olan güruh elbet önümüze geleceksiniz, o zaman pamuk yerine rakı şişesi tıkayacağız haberiniz olsun."

İşte o paylaşım:









CHP'Lİ VEKİLDEN ÇAĞRI

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, hakaret eden imam Fettah K. hakkında işlem yapılması çağrısında bulundu.

Sancar, “Bu ifadeleri kullanan şahıs Denizli’deki en büyük camilerden birinin imamı. Koronavirüs’ü yeneriz ama bu ayrımcı ve bölücü dili yenebilir miyiz ona emin değilim. Umarım yetkililer gerekeni yapar, çok yazık” ifadelerini kullandı.