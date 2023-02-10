İmamoğlu ''2 hafta sonra açıklayacağım!'' diyerek duyurdu: İstanbul büyük depreme hazır mı?

Türkiye Kahramanmaraş’taki depreme ağlarken İstanbul için de tehlike çanları çalıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı bir programda konuyla ilgili açıklama yaptı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler tüm Türkiye'yi yasa boğarken olası bir İstanbul depremi ilgili senaryoları da herkes merak etmeye başladı. Türkiye’nin adeta kalbi olan şehirde böylesine büyük afetin sonuçları herkesi korkuturken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan önemli açıklamalar geldi.



İmamoğlu, çıktığı bir deprem özel canlı yayınında "İstanbul'un büyük depreme hazır mı?" sorusuna "Depremin ilk günü arkadaşlarıma ‘bir hazırlık yapın’ dedim. 2 hafta sonra vatandaşlarımıza kendi mesuliyetlerimizi, yaptıklarımızı yapamadıklarımızı anlatacağım” şeklinde cevap verdi.

Uğur Dündar'ın tv100'de sunduğu deprem özel yayınına konuk olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu "İstanbul'un büyük depreme hazır mı?" sorusunu yanıtladı.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"ARKADAŞLARIMA ‘BİR HAZIRLIK YAPIN’ DEDİM"

Depremin ilk günü arkadaşlarıma ‘bir hazırlık yapın’ dedim. ‘Yaptıklarımız, yapmayı taahhüt ettiğimiz, devletimizin başka kurumlarıyla iş birliği halinde yapmak zorunda olduklarımız, İstanbul’un vizyon planı, İstanbul’un geleceğe dönük depremle mücadelesindeki aşamaları’ vatandaşları anlatacağım’ dedim. 2 hafta sonra vatandaşlarımıza kendi mesuliyetlerimizi, yaptıklarımızı yapamadıklarımızı anlatacağım. ‘Hem çuvaldızı kendine iğneyi başkasına batıran bir dille bunu anlatmayı bana hazır edin’ dedim. Kafamızı kuma sokmadık, hiç kimsenin yaptığı işe mâni olmadık.

"170 BİN ORTA HASARLI, 90 BİN AĞIR VE ÇOK HASARLI BİNA RİSKİ TESPİT ETTİK"

İstanbul’da bina inceleme yapma konusunda büyük bir çalışma yaptık. 107 bin bina ziyareti, 30 bin bina incelemesine ulaştık. Risk tespitinde 170 bin orta hasarlı bina riski tespit ettik. 90 bin ağır ve çok hasarlı bina riski tespit ettik. 24 seneye rağmen deprem tehdidi kapıda.

"BİZE TEKLİFTE BULUNAN 70 BİN BİNAYA ULAŞTIK"

‘İstanbul yenileniyor’ kampanyası yürütüyoruz. Bize teklifte bulunan 70 bin binaya ulaştık. KİPTAŞ, BİMTAŞ, İMAR A.Ş. bir arada sokağa girip bina müteahhit ile anlaşamıyor mu siz zorlayacaksınız ikna edeceksiniz. Şu an onlarca binayla, siteyle imza atmış durumdayız. Vatandaşa yakışanı yapmak adına ‘ya binanızı yenileyeceğiz ya da binanızı güçlendireceğiz. Senin binanı sana mezar yapmayacağız’ demeliyiz, önerimiz bu. Yüksek şiddetle önerimize devam edeceğiz.