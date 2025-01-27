İmamoğlu 31 Ocak'ta ifade verecek
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında 31 Ocak'ta ifade verecek.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı televizyon programında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesine yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle 'Tehdit' ve 'Terörle Mücadelede Görev Alan Kişileri Hedef Gösterme' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında 31 Ocak'ta ifade vereceği öğrenildi.
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