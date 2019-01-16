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  3. 16 Ocak 2019 13:49

İmamoğlu, Ali Koç'u ziyaret etti

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti

İmamoğlu, Ali Koç'u ziyaret etti
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CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti.

Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda bir araya gelen ikili, keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. İmamoğlu, Koç'a Atatürk takvimi, özel baskı Nutuk, "Karikatürlerle Atatürk" ve "Sivas'ın 108 Günü" kitaplarını hediye etti.

Görüşme sonrası kısa bir konuşma yapan İmamoğlu, "İstanbul'un en büyük 3 markası Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tır. Hazır böyle değerler varken İBB çok da anlamlı münasabetler kuramadı kulüplerimizle. Büyük camia tarihine ulaşan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi unsurlarla daha yoğun ilgilenmeliyiz. Suni ortamlarda büyütülen ve farklı yere konumlanan kavramlar çok tutarlı ve kalıcı olamıyor" dedi.

Koç da 3 markanın daha da geliştirilmesi için her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti.
 

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